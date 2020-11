Elon Musk est désormais plus riche que Bill Gates

Elon Musk, le CEO de Tesla, devance Bill Gates, le fondateur de Miscrosoft, à la deuxième place du classement Bloomberg des 500 plus grandes fortunes mondiales.

La lutte pour le podium des plus grosses fortunes mondiales est serrée derrière l'inamovible Jeff Bezos, le patron d'Amazon, assis sur un matelas de 182 milliards de dollars . Avec une fortune de 127,9 milliards de dollars , l'entrepreneur américain Elon Musk se hisse au deuxième rang, devançant de peu Bill Gates, le fondateur de Microsoft, selon le dernier classement des milliardaires établi par Bloomberg.

Depuis le début de l'année , l'homme qui est aussi à l'origine de SpaceX, a vu sa fortune personnelle gonfler de 100,3 milliards de dollars. Cette croissance spectaculaire est la plus forte du Bloomberg Billionaires Index, qui classe les 500 plus grandes fortunes mondiales. En janvier dernier, Elon Musk n'était encore que 35e du classement.

Une année lucrative

L'Américain de 49 ans dépasse ainsi de peu Bill Gates et ses 127,7 milliards de dollars. À noter que le pionnier de la micro-informatique consacre une importante partie de ses revenus à sa fondation, qui entend faciliter l'accès à l'éducation et aux technologies de l'information.

Le "Bloomberg Billionaires Index" est un classement quotidien qui évalue la fortune des milliardaires à partir des informations publiquement disponibles sur leurs actifs (actions, biens immobiliers, objets d'art et autres produits de luxe). Il diffère quelque peu du classement des milliardaires établi par le magazine Forbes. Elon Musk ne s'y classe que quatrième, avec une fortune de 110,5 milliards de dollars.

L'année 2020 est particulièrement lucrative pour les plus riches de ce monde. Alors que la pandémie de Covid-19 touche durement le monde du travail et les plus défavorisés, les milliardaires de l'indice Bloomberg ont gonflé leur bas de laine de 23%, soit de 1.300 milliards de dollars, depuis le début de l'année.