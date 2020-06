Emma Watson rejoint le conseil d'administration de Kering

Le groupe de luxe français confirme son engagement pour l'environnement, la diversité et l'inclusion avec la nomination de l'actrice britannique, militante féministe, figure et icône de la mode durable.

L'Anglaise Emma Watson a été nommée présidente de la commission du développement durable du groupe Kering . Une fonction inédite pour elle, et rare pour une actrice, même si son rôle de militante et de business woman a presque fait passer sa carrière cinématographique au second rang ces dernières années (seulement trois films sortis en cinq ans, malgré une notoriété et une crédibilité artistique intactes).

"L’action déterminée d’Emma Watson pour l’égalité hommes-femmes qu’elle mène, entre autres, à travers son rôle d’ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes ainsi que son engagement en faveur de la préservation de l’environnement, et notamment sa défense d’une mode écoresponsable, résonnent très fortement avec les valeurs et les combats de Kering." François-Henri Pinault PDG de Kering

Née à Paris en 1990 d'une mère française et d'un père anglais, l'ancienne actrice des films Harry Potter est devenue ambassadrice de l'ONU pour les droits des femmes, et reste l'une des figures féministes les plus rassembleuses. La semaine dernière, elle a spectaculairement contredit la féministe radicale J. K. Rowling, auteure des romans Harry Potter, qui estimait que les femmes transgenres pouvaient constituer un danger physique pour les autres femmes si elles avaient le droit d'accéder aux mêmes toilettes ou aux mêmes vestiaires.

Tidjane Thiam et Jean Liu nommés administrateurs

Emma Watson travaille également avec l'association Eco Age, qui promeut un prêt-à-porter écolo, et prête son image à l'application éthique Good On You, qui note les marques de mode selon des critères de respect de l'environnement, de l'humain et des animaux. Ironiquement, les marques de Kering y sont mal notées.

Les actionnaires de Kering auront bien noté que cette désignation intervient quelques mois après le départ de la styliste Stella McCartney, reine de la mode durable, vers le grand rival LVMH.

Les femmes représentent 63% de l'ensemble des employés du groupe, 51% des managers et occupent 60% des sièges des conseils d'administration.

Kering a également annoncé la désignation de Tidjane Thiam, ancien CEO de Prudential et de Credit suisse, et qui est notamment connu pour avoir été la première personne noire à diriger l'une des 100 plus grandes sociétés de la Bourse de Londres, il y a dix ans (L’Echo du 3 mars 2010). Il présidera la commission d’audit. La présidente du groupe chinois Didi Chuxing, Jean Liu, a également été nommée au conseil d’administration.

Kering confirme son engagement pour la diversité

Le groupe Kering (Yves Saint-Laurent, Bottega, Gucci, Boucheron, Balenciaga,...) n'a pas attendu les vagues Extinction Rebellion, #MeToo et Black Lives Matter pour promouvoir la cause de l'environnement, des femmes et de la diversité. Plus qu'un détail: le groupe Kering a été nommé ainsi en référence au mot "Ker" qui signifie "foyer" en Bretagne, et au mot care, qui évoque le soin, la bienveillance dans le monde anglophone.