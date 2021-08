En Chine, on devient licorne en moins de 6 ans

Les start-ups chinoises atteignent le plus rapidement le milliard de dollars de valorisation. Côté secteur, c'est dans l'automobile qu'elles se forment le plus vite.

La Chine est le pays où les licornes se forment le plus rapidement et c'est dans le secteur automobile et du transport que ces start-ups atteignant le milliard de dollars de valorisation grandissent le plus vite. Une information à nuancer, car ces deux classements, établis par le site britannique de comparaison de prix money.co.uk, ne recoupent nullement ceux des pays et des secteurs comptant le plus grand nombre de licornes: on peut donc recenser peu de licornes, mais se classer dans le Top 10 des plus rapides.

Les licornes chinoises parviennent en moyenne au milliard de dollars après 5 ans et 10 mois. Elles devancent leurs consœurs de Hong Kong, les japonaises, les américaines et celles de Singapour. Avec à peine trois licornes (Collibra, Combell et Odoo), la Belgique n'apparaît pas dans ce classement car money.co.uk n'a retenu que les pays en accueillant au moins 5.

5 ans timing d'éclosion des licornes en Chine Les start-ups devenues licornes en Chine ont mis en moyenne 5 ans et 10 mois pour y arriver.

Les États-Unis mènent la danse en nombre de licornes, avec 378 start-ups à milliard, devant la Chine (155) et l'Inde (34). L'absence des Belges dans ce tableau ne peut être attribuée à sa taille en termes de population (11,4 millions d'âmes), puisque trois pays ainsi que Hong Kong font mieux avec moins: Israël (9 millions d'âmes et 17 licornes), Singapour (5,7 millions et 6), la Suisse (8,5 millions et 5) et Hong Kong (7,5 millions et 5). À noter que la méthodologie employée par le site l'a conduit à oublier les licornes estoniennes: ce pays d'à peine 1,3 million d'habitants s'est pourtant fait une réputation dans le secteur des fintech avec 7 licornes répertoriées.

4 ans timing d'éclosion des licornes dans l'automobile et le transport Dans le secteur de l'auto et des transports, les start-ups devenues licornes ont atteint le milliard de dollars en 4 ans et 5 mois en moyenne.

Le site a en revanche porté l'analyse sur le front des secteurs, avec des résultats surprenants, puisque c'est l'automobile et le transport qui affichent la vitesse moyenne la plus élevée: les start-ups à succès n'y mettent que 4 ans et 5 mois à devenir licornes. L'intelligence artificielle et l'informatique suivent plus logiquement, avec 5 ans et 6 mois et 5 ans et 7 mois. Télécommunications et commerce en ligne arrivent en quatrième et cinquième positions, alors que la fintech n'occupe que la neuvième place. La consommation et le commerce se trouvent en fin de liste (10 ans et 4 mois).

La Belgique virtuelle 15e

Si la Belgique n'est pas reprise dans cette analyse, cela ne nous empêche pas d'effectuer la comparaison du côté des temps de maturation. Il a fallu 10 ans au gestionnaire de flux de données Collibra, 17 ans à la société de logiciels de gestion pour entreprises Odoo et 20 ans à Combell (services d'hébergement pour sites web) pour accéder au Graal. Soit une moyenne d'un peu plus de 15 ans pour notre pays, ce qui l'aurait placé au niveau de la Suisse, 15ᵉ du classement de money.co.uk.

Les raisons pour lesquelles Israël, Singapour ou Hong Kong font mieux que la Belgique renvoient notamment au retard qu'on a accumulé sous nos latitudes pour prendre les virages technologique, puis numérique, ainsi qu'à la relative modestie de notre industrie du capital-risque, comme l'a souligné dans nos colonnes l'expert Carl-Alexandre Robyn, du cabinet Valoro.

Significatif aussi, le fait que quatre des cinq pays les plus "rapides" soient asiatiques.

La "pole position" occupée par la Chine et Hong Kong en termes de timing n'étonnera personne, vu le dynamisme entrepreneurial de la première économie émergente au monde. Les licornes chinoises ont vraisemblablement bénéficié aussi d'un soutien public confortable, en regard de la plupart des autres pays. Significatif aussi, le fait que quatre des cinq pays les plus "rapides" soient asiatiques.