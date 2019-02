En dix ans, les dividendes versés dans le monde ont doublé

Les dividendes attribués aux actionnaires ont progressé quasi partout dans le monde en 2018. Et devraient encore monter cette année, selon le gestionnaire de fonds britannique Janus Henderson. Par rapport aux montants distribués il y a dix ans, les dividendes sont quasi sur le point d’avoir doublé !

AB InBev fera-t-il perdre cette année à la Belgique sa huitième place dans le classement des pays européens qui versent le plus de dividendes aux actionnaires. En ayant réduit de moitié le montant de son acompte sur dividende en octobre, AB InBev est le grand responsable de la baisse du montant total versé par les sociétés belges en 2018.

Selon des calculs effectués par le gestionnaire de fonds britannique Janus Henderson, le montant versé par les sociétés multinationales belges est passé de 9,9 milliards de dollars en 2017 à 8,4 milliards de dollars l’an dernier. Soit un recul de 15,2%. Comme AB InBev réduira aussi de moitié le solde de son dividende qui sera versé en mai prochain, la Norvège où les dividendes distribués ont bondi de 18,8% l’an passé pour atteindre 8,2 milliards de dollars, est bien placée pour récupérer la place de la Belgique.

Les dividendes versés en Belgique ne représentent du coup plus que 3,3% de ceux versés en Europe, en hausse pour leur part de 13,8% à 256,1 milliards de dollars. Les principaux contributeurs de ce côté-ci de la Manche sont la France (63,1 milliards de dollars), l’Allemagne (47,5 milliards), la Suisse (40,1 milliards), l’Espagne (24,4 milliards), l’Italie (14,4 milliards) et les Pays-Bas (15,1 milliards). Dans tous ces pays, les montants ont progressé.

En Grande-Bretagne que Janus Henderson n’intègre pas dans le montant européen, les dividendes des sociétés britanniques enregistrent une faible progression. Ils ont gonflé de 4% pour s’établir à 99,5 milliards de dollars. Cela, malgré les beaux efforts réalisés par les sociétés minières et les banques.

Les USA en tête

L’Europe est devancée sur le plan mondial par les seuls Etats-Unis. Là-bas, le montant franchit pour la première fois le cap des 500 milliards de dollars, à 509,9 milliards (+ 7,2% sur 2017). Encore moins qu’à Londres, les banques n’ont lésiné sur les moyens pour satisfaire les actionnaires.

Ensemble, l’Europe, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentent quelque 60% des dividendes distribués à travers le monde. Avec 150 milliards de dollars (+ 5%), et 120,9 milliards de dollars (+ 16,9%) successivement, l’Asie-Pacifique et les régions émergentes complètent ce tableau que boucle le Japon avec 79,1 milliards de dollars (+ 13%).

87% plus élevé qu’en 2009!

Au total, ce sont 1.369,6 milliards de dollars que les 1.200 plus importantes sociétés internationales en termes de capitalisation boursière et suivies par l’indice Janus Henderson, ont consacré à leurs actionnaires. Un montant 9,3% supérieur à celui de 2017 et… 87% plus élevé à celui de 2009! Janus Henderson s’attend à ce que les dividendes augmenteront de 3,3% en 2019 pour atteindre 1,414 milliards de dollars. En termes sous-jacents (hors effets de changes notamment), la mesure de croissance de base privilégiée chez Janus Henderson, cela correspond à une augmentation de 8,5% l’an passé. Un taux de croissance qui reste supérieur à la tendance à long terme de 5 à 7%.

329 milliards C’est le secteur de la finance (329 milliards) qui a été le plus gros pourvoyeur de dividendes en 2018.

C’est le secteur de la finance (329 milliards) qui a été le plus gros pourvoyeur de dividendes en 2018. Il est suivi de ceux de sociétés actives dans l’énergie (129,9 milliards) et de la consommation courante (126 milliards). Du fait entre autres de la taille importante de leurs affaires, Royal Dutch, Apple, Exxon et Microsoft sont les principaux payeurs.