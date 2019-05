En manque de cash, Issol se cherche un nouvel actionnaire

"Nous allons aussi couvrir le complexe hôtelier Monte Carlo Bay à Monaco ou la Gare Maritime à Tour & Taxis. Nous sommes présents en Chine et nous réalisons également des projets moins importants, mais tout aussi emblématiques de notre savoir-faire, car nous devons substituer aux matériaux classiques des matériaux actifs, producteurs d’énergie, sans alourdir les lignes du bâtiment existant. C’est cette expertise alliant technique de pointe et architecture qui assure aujourd’hui notre carte de visite à l’international. Et au final, le surcoût pour le maître d’ouvrage est très raisonnable ", assure Olivier Van Langenacker, qui continue à vanter les mérites de la Formule 1 wallonne même s’il en connaît les faiblesses sous le capot en tant qu’administrateur et actionnaire.

Nouvelle direction, nouveaux développements stratégiques

Il y a deux mois déjà, il nous avait confié avoir pour mission de trouver un ou deux nouveaux actionnaires et de lever rapidement 3 millions d’euros d’argent frais. Sans mettre la pression, les actionnaires historiques réunis autour de la famille Quittre ont fixé l’objectif et le calendrier.

Aujourd’hui, le processus de recapitalisation est entré dans sa phase concrète. "On vient de se mettre d’accord pour rédiger une lettre d’intention avec le nouvel actionnaire wallon endéans la quinzaine. On entamera donc rapidement la phase de due diligence, qui devrait être rapide. Et si, malgré tout, la solution actuellement sur la table ne se concrétisait pas, on a d’autres pistes pour lever les fonds jugés indispensables. À court terme, on parle de minimum 1,5 million d’euros", assure-t-il, relativement confiant de l’issue des tractations en cours.