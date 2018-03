Eric Lauwers: "Aveve a renoué avec la croissance et veut grandir aussi à l'étranger"

La filiale du Boerenbond spécialisée dans la nutrition animale et les fournitures agricoles et horticoles a retrouvé la croissance suite à l’entrée en vigueur du plan stratégique dessiné par son nouveau patron, Eric Lauwers. Il se veut aussi ambitieux à l’étranger.

Après avoir dirigé durant 11 ans des entités nationales ou régionales d’AB InBev, Eric Lauwers a quitté le brasseur au début 2016 pour devenir CEO du groupe Aveve. Détenu par MRBB, le holding du Boerenbond, Aveve est un poids lourd de l’industrie actif dans l’alimentation animale, les produits pour agriculteurs et horticulteurs. Il sert aussi les particuliers via ses 251 magasins. Eric Lauwers a reçu pour mission de définir une nouvelle stratégie pour repositionner le groupe sur le chemin de la croissance. Il a commencé à déployer son plan en janvier 2017.

Quelle est la base de votre stratégie?

J’ai demandé à mes collaborateurs pour quelle raison ils se lèvent chaque matin? Notre réponse: pour augmenter le rendement de nos clients agriculteurs et horticulteurs afin de réaliser, ensemble, une croissance. Si l’on y parvient, Aveve en retirera d’office les fruits. Ces dix dernières années, le groupe a racheté de nombreuses entreprises. Des acquisitions qui nous ont apporté trois atouts: elles nous ont amené des personnes jouissant d’un haut niveau de connaissances techniques, elles nous permettent de jouer un rôle plus important dans nos négociations, elles nous aident aussi à commencer à créer notre empreinte à l’international.

Votre déploiement à l’étranger est donc récent?

Non, mais nous avons racheté beaucoup d’opérations à l’étranger ces dernières années: nous sommes en train d’accélérer notre expansion hors frontières.

Quel est le défi en termes de revenus?

Aveve a enregistré durant des années une hausse annuelle de 10% de ses revenus, à la fois en interne et en externe, mais durant les quatre ou cinq dernières années, il n’a plus eu de croissance. Cela montre que le système était arrivé à ses limites, qu’on était devenu davantage un holding qu’une entreprise et qu’on avait oublié d’aller chercher des synergies.

Profil Aveve a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,395 milliard d’euros, en hausse de 4% sur 2016. Il emploie 1.900 personnes, dont plus de 10% de bio-ingénieurs, et est présent dans quatre pays: Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne. Il fait 12 à 15% de ses ventes à l’international. Le groupe compte trois business units: nutrition animale, agriculture et horticulture, retail. La première génère 50% de ses revenus, pour 35% à la deuxième et 15% à la troisième. Il exploite 50 magasins en propre et 201 autres via un réseau de franchisés. De 75 filiales il y a peu, le groupe a simplifié sa structure pour n’en plus chapeauter qu’une cinquantaine.

Un exemple, notre technologie de l’information (IT): quand il faut supporter des systèmes IT différents dans chacune des 50 filiales du groupe, à un moment donné les coûts que cela génère deviennent intenables. La nouvelle stratégie prévoit d’unifier l’IT à travers les filiales. On ne veut cependant pas uniquement changer le modèle holding, mais aussi répondre aux besoins des clients. Ceux-ci demandent un service accru, une vitesse d’exécution plus élevée, et des prix compétitifs. Nous allons répondre à leurs besoins en nous déployant selon deux axes: la force d’un cargo et la flexibilité du hors-bord. Le cargo, c’est le groupe Aveve avec ses finances, ses ressources humaines, ses achats indirects… On va simplifier les processus pour supporter l’activité. On collaborait par exemple avec 31 bureaux d’intérim différents, on est revenu aujourd’hui à deux! Le hors-bord, c’est nos activités commerciales, où l’on décide localement. On doit simplifier notre manière de travailler et libérer des moyens pour les réinvestir dans le business et donner plus de gaz au navire…

Le plan a donné de premiers résultats?

On a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, en croissance de 4%: on est à nouveau en croissance après les années de stagnation. La progression de notre chiffre d’affaires provient de la hausse de 7% de nos volumes d’aliments pour bovins, de celle de 3% des revenus de nos magasins malgré un marché du do-it-yourself globalement en recul, et de l’augmentation de 2% de notre part de marché dans les semences et les produits de protection des plantes.

Avez-vous une équipe dédiée à l’innovation?

Cela fait partie de l’activité de chacune de nos trois business units. Sauf pour ce qui est du "digital farming", pour lequel nous avons engagé un étudiant qui a rédigé sa thèse sur ce thème: il est en train de collecter toute l’information disponible, afin de nous aider à voir dans quelle direction évoluer. Nous avons aussi adopté un plan d’investissement à trois ans, sur la période 2018-2020, durant laquelle on investira 37 millions d’euros par an. On a commencé par investir 17 millions dans l’IT au début de cette année.

Sur quelles innovations travaillez-vous?

Nous avons développé une primeur mondiale, le "Taintstop": c’est une alternative respectueuse de l’animal pour développer de la viande de porc sans odeur de verrat. C’est un aliment à base naturelle qu’on donne au cochon et qui rend inutile sa castration pour faire disparaître les mauvaises odeurs durant la cuisson de la viande. Il a été mis au point par notre filiale Dumoulin. Hortiplan, une autre de nos filiales, a créé un système de gouttières mobiles avec film nutritif durable, qui permet de cultiver des légumes ou des plantes en multipliant par trois la surface cultivable.

"On utilise des drones pour survoler des parcelles et scanner le sol, la chlorophylle et la pluviosité." Eric Lauwers CEO du groupe Aveve

Songez-vous aussi à l’utilisation de drones dans l’agriculture?

Oui. À Saint-Trond, il existe un aéroport de drones, situé tout près de notre implantation locale. On en utilise pour survoler des parcelles et scanner le sol, la chlorophylle et la pluviosité. On combine ces trois types de données, pour voir lesquelles sont susceptibles de faire la différence à l’avenir pour nos clients. C’est l’idée de base: nous collecterons les données et informerons nos agriculteurs. On utilise aussi des images satellite. On est en train de tester tout cela, dans le but de réaliser des prédictions de récoltes.

Allez-vous encore élargir l’empreinte d’Aveve?

Oui, là où existent des opportunités et dans les régions où l’on est moins présent.

Jusqu’où irez-vous dans l’expansion internationale?

Il n’y a pas de limites. Pour l’instant, l’international représente 12 à 15% de notre chiffre d’affaires. D’ici 2020, on vise au moins 20%. Mais cela pourrait évoluer plus rapidement. La consolidation va avoir lieu, comme dans les autres secteurs: pas de raison que cela n’arrive pas. Aux Pays-Bas, un concurrent est coté en Bourse… On doit jouer, nous, Belges, et défendre la Belgique, surtout en Europe. On se concentre actuellement sur les trois pays où on est déjà présent, Allemagne, France et Pays-Bas, afin d’y renforcer notre empreinte. Pour le reste, à l’international, on va continuer à développer des projets commerciaux avec nos filiales Biochem et Hortiplan.

"Au lieu de visiter des cafetiers, je visite des fermiers" Le nouveau patron d’Aveve a fait le plus gros de ses classes dans deux brasseries. À ses yeux, ses nouvelles responsabilités ne représentent pas une rupture par rapport à son passé… Eric Lauwers voit un point commun entre la partie de sa carrière passée dans le secteur brassicole (de 1995 à 2016, soit 21 ans) au service successif du groupe Palm puis d’AB InBev, et le chapitre qu’il a entamé il y a un peu plus d’un an chez Aveve. "Le focus reste le même, c’est le client", dit-il. Et la différence? "Au lieu de visiter des cafetiers et la grande distribution, je visite des agriculteurs, des horticulteurs et nos magasins." Épicerie formatrice Il est vrai que le commerce, il est né dedans. "Mes parents tenaient une petite épicerie. J’y ai tout fait en aidant mes parents: la caisse, la conduite des camions, celle des clarks… Il y avait des agriculteurs dans la famille de ma mère. Durant les vacances, j’ai appris ce que c’était en aidant à récolter les fraises, les choux-fleurs…" En termes de management, ce diplômé en sciences financières et commerciales de l’EHSAL Management School a, comme il le dit lui-même, "un sac à dos" bien rempli.

"J’ai de l’expérience dans la recherche de synergies, la libération de moyens pour investir, le développement de talents, le renforcement de la force commerciale, la création de visibilité autour des chiffres… J’aime travailler en collaboration avec d’autres, en équipe, et faire la différence avec mes équipes et mes clients." Et à présent que le plan de transformation d’Aveve est entamé, il est persuadé que ses équipes et lui vont "réaliser beaucoup de belles choses pour cette société et ses clients". Prochaine étape: l’approbation de la nouvelle culture d’entreprise, attendue pour dans quelques semaines.