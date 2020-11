Eric Wittouck, Alexandre Van Damme ou... un Frère?

L'actionnaire d'AB InBev n'est plus le Belge le plus riche, selon "De Rijkste Belgen". Le coronavirus et la Bourse se sont alliés pour faire monter Eric Wittouck...

La chute du cours de l'action AB InBev (56 euros ce mercredi, 89 euros l'an dernier, 120 euros il y a 3 ans) a des conséquences inattendues. Elle a notamment fait perdre à Alexandre Van Damme sa première place au classement des Belges les plus fortunés, au profit d'Eric Wittouck. Cela faisait 13 ans que le premier actionnaire individuel du brasseur belgo-brésilien trônait en tête de ce "ranking" établi et tenu à jour par le journaliste et éditeur Ludwig Verduyn. Dans l'édition 2020 de son livre "Les 200 Belges les plus riches", ce dernier estime qu'Eric Wittouck est à la tête d'une fortune de quelque 10,8 milliards d'euros, contre 10,5 milliards à Alexandre Van Damme. Suivent les familles Frère, Werner de Spoelberch et de Mévius, dans cet ordre.

Si tout le monde a entendu parler d'Alexandre Van Damme, non seulement pour sa part du capital d'AB InBev, mais aussi pour ses investissements dans Kraft, Douwe Egberts et jusqu'à tout récemment dans le Sporting d'Anderlecht, le public connaît moins Eric Wittouck. Ce dernier était un des actionnaires familiaux de la Raffinerie Tirlemontoise. Enrichi tout comme les Ullens de Schooten par sa revente au groupe allemand Sudzucker, il a réinvesti de manière diversifiée via le holding Artal (ex-Beledia), dont le siège est passé in illo tempore de Belgique au Grand-Duché. Artal a entre autres pris le contrôle d'American Weight Watchers et du spécialiste de l'alimentation bio pour animaux Blue Buffalo Pet Co, revendu en 2017 avec une grosse plus-value à la clé (1,8 milliard d'euros).