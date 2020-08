Eric de Lamotte, financier avisé et philanthrope

Eric de Lamotte est entré chez IBA comme directeur financier en 1991. À ce poste, il a œuvré avec les fondateurs et le management actuel à l ’introduction en Bourse de l’entreprise. Il fut l’une des chevilles ouvrières de Belgian Anchorage, le pôle d’actionnaires qui garantit depuis l’origine l’ ancrage belge de l’entreprise. Depuis le début des années 2000, Eric de Lamotte était toujours administrateur de IBA et administrateur délégué de Belgian Anchorage.

Décrit comme un homme bon, jovial et particulièrement humain, de Lamotte n’est pas seulement un financier avisé, c’est aussi un entrepreneur très investi dans un grand nombre de projet de coopération . Durant son expérience bancaire au Zaïre dans les années 80, il a contracté une véritable passion pour le Kivu où il a développé de nombreuses initiatives.

Pour l’avoir rencontré à cette époque, Eric de Lamotte nous avait impressionnés par son entrain, sa joie de vivre, sa rigueur et son professionnalisme dans l’organisation et surtout son immense respect de la personne. De Lamotte était aussi l’initiateur du festival Amani, l’un des plus grands festivals de musique en Afrique, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes à Goma.