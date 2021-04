Financement record pour les start-ups et biotechs belges

La plus grosse levée de fonds de l’année est, pour l’instant, à mettre à l’actif de l’entreprise biotech gantoise Agomab, avec 62 millions.

Au premier trimestre de cette année, les entreprises de croissance belges ont collecté pas moins de 268 millions d’euros. C’est le meilleur démarrage annuel de l’histoire.

Les records s’enchaînent en matière de financement d'entreprises de croissance en Belgique. En 2020, malgré la crise du coronavirus, les entreprises biotech et tech non cotées avaient ainsi levé près de 1 milliard d’euros, un montant en hausse pour la quatrième année consécutive. Le premier trimestre de 2021, quant à lui, est le troisième meilleur trimestre de l’histoire après les deuxièmes trimestres de 2020 (376 millions d’euros) et de 2019 (320 millions), deux crus exceptionnels. C'est aussi le meilleur démarrage annuel de l'histoire.

L’an dernier, les levées de fonds organisées par Iteos Therapeutics et le spécialiste des données Collibra avaient fortement contribué à la hausse des montants récoltés avec des sommes respectives de 114 et 103 millions. L’année précédente, la belle moisson avait été gonflée par l’entreprise de logiciels Showpad (61 millions) et une série d’entreprises biotech, dont l’entreprise liégeoise Imcyse.

Au début de 2021, Imcyse est également à l’origine d’une des principales opérations en capital. Elle a levé en février plus de 21 millions d’euros auprès du géant pharmaceutique Pfizer et des actionnaires existants, qui comptent notamment la KU Leuven et une série d’investisseurs publics.

Médecine régénérative

Oqton, une entreprise spécialisée dans l’automatisation des processus d’entreprise, a fait encore mieux avec une levée de 33 millions d’euros. Mais la palme de la plus grosse collecte de capitaux frais revient à Agomab. L’entreprise biotech gantoise a garni son compte en banque de 62 millions d’euros en vue de continuer à développer des médicaments destinés à reconstituer des tissus humains endommagés. "Si nous y réussissons, nous aurons réalisé un grand progrès dans le domaine de la médecine régénérative. C’est ce qui a plu aux investisseurs", a déclaré son CEO Tim Knotnerus au moment de l’opération.

Les capital-risqueurs issus de la Silicon Valley ou de grands pôles biotech américains sont de plus en plus nombreux à traverser l’Atlantique.

Cette levée de fonds a vu l’entrée en scène également de grands investisseurs américains, ce qui illustre un phénomène qui monte en puissance depuis quelques années: les capital-risqueurs issus de la Silicon Valley ou de grands pôles biotech américains sont de plus en plus nombreux à traverser l’Atlantique pour y investir de gros montants dans des entreprises européennes. L’arrivée de ces investisseurs aux poches bien remplies a contribué à gonfler les opérations en capital et à doper les valorisations.

AppTweak en proue au deuxième trimestre

La machine des apports de capitaux est bien lancée. Le deuxième trimestre vient à peine de débuter que le compteur affiche déjà 34,5 millions d’euros. Plus de la moitié de ce montant a été collectée par AppTweak, une start-up bruxelloise spécialisée dans l’amélioration de la visibilité des apps dans les classements de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google.