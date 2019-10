Fortino vient appuyer le développement d'Efficy

Le fonds d’investissement belge prend une participation doublée d’un apport d’argent frais pour renforcer les moyens du spécialiste du CRM et assurer sa croissance externe. Efficy signe dans la foulée une acquisition en Espagne et poursuit des négociations en Allemagne.

"Cet apport nous permettra d’accélérer notre plan d’acqui-sitions et de croissance externe en Europe."

Via sa branche Growth, dotée d’une puissance de feu de 235 millions , le fonds injectera une partie en capital, à la faveur d’une reprise de parts d’actionnaires inactifs et d’une réduction de l’autocontrôle. Le fond s’est également engagé à un apport d’argent frais pour soutenir le développement d’Efficy. Le montant total de l’opération n’a pas été dévoilé, mais il était question d’une trentaine de millions d’euros au total.

Le tour de table actuel d’Efficy se partage à raison de 55% entre les associés actifs et les employés d’une part, et à hauteur de 35% entre des actionnaires inactifs (anciens actionnaires d’une société acquise il y a quelques années) et Noshaq (qui détient 5% du capital). L’entreprise détient encore 20% en autocontrôle.