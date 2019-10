Fusion en vue entre le port d'Anvers et celui de Zeebruges

Les dirigeants des ports d'Anvers et de Zeebruges ont entamé des discussions en vue de fusionner leurs activités. Les conseils d'administration des deux ports se donnent deux ans pour sceller les détails de leur mariage.

Les autorités portuaires d'Anvers et de Zeebruges ont donné leur feu vert pour lancer les négociations en vue d'une éventuelle fusion entre les deux ports. "La décision a été prise sur la base des résultats d'une étude sur la complémentarité et la force des deux sites", indiquent les deux principaux intéressés dans un communiqué conjoint. Ils précisent aussi que cette étude a été réalisée par les cabinets de conseils Deloitte et Laga. Le but était d'identifier les formes de coopération possibles et la manière dont l'entité fusionnée pourrait gérer ses deux sites essentiels à l'économie noire-jaune-rouge.

"La porte d'entrée vers l'Europe"

Les premiers contacts sérieux entre les deux opérateurs portuaires remontent au début de l'année 2018. Ils s'étaient établis à l'initiative du port de Zeebruges alors que le secteur était bousculé par la fusion du port de Gand avec ses homologues néerlandais de Flessingue et Terneuzen. Mais, fin août, le bourgmestre de Bruges, Dirk De Fauw (CD&V), qui est également le président du port de Zeebruges, jugeait les différences entre les deux ports trop importantes et prédisait une fin rapide à l'idylle naissante.

Depuis lors, le président De Fauw semble avoir changé d'avis: "l'ambition des deux administrations portuaires est de former un port majeur de 'A à Z' qui soit à l'épreuve du temps", indique-t-il ce vendredi sur base de l'analyse commandée. Celle-ci épingle le fait que la collaboration existante n'a que peu d'impact en raison de la concurrence des ports voisins. Deloitte et Laga insistent toutefois sur la complémentarité des deux ports. Les utilisateurs des deux zones d'activités semblent également favorables à une plus grande coopérations entre Anvers et Zeebruges.

L'échevine anversoise de l'Activité portuaire, Annick De Ridder (N-VA) insiste sur les défis communs aux deux ports. "Ensemble, Anvers et Zeebrugge peuvent devenir le port de l'avenir plus rapidement et plus efficacement en utilisant de nouveaux domaines, à savoir la transition énergétique, l'innovation et la numérisation", explique l'échevine anversoise pour que les deux ports deviennent "encore plus qu'aujourd'hui la porte d'entrée vers l'Europe".