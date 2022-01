Fusions-acquisitions, l'heure des "killing offers" a sonné

Maturité du marché et pépites à saisir poussent l'écosystème des fusions-acquisitions à avancer plus vite que par le passé. De même qu'à jouer la carte du tête-à-tête exclusif.

Alors que le marché des fusions-acquisitions était frappé de plein fouet en 2020 par la pandémie avec seulement 20 milliards d'euros de transactions belges (avec un acheteur, un vendeur ou une cible belge) enregistrées, 2021 a par contre été marquée par un retour à la "normale" à plus de 30 milliards d'euros.

Mais pas à n'importe laquelle, convient-il de noter. L'ordre préalablement établi s'est en effet vu quelque peu modifié en un an. Sur le modèle français notamment, mais aussi anglais et hollandais, les discussions bilatérales exclusives entre vendeur et acheteur suite à des offres fermes, liantes et qu'on ne peut refuser (dites "pre-empt" dans le jargon) dans des processus de vente aux enchères de société "ont fortement gagné en popularité", constate Frédéric Elens, associé au cabinet d'avocats Freshfields et spécialiste en fusions-acquisitions.

1,6 milliard Grâce au 1,6 milliard d'euros mis sur la table pour Corialis, Astorg s'est vu ouvrir les portes de négociations exclusives en vue de la reprise du fabricant de profilés.

Les exemples s'appellent Desotec, Abriso ou encore Corialis pour ne citer que les plus emblématiques. Concernant ce dernier, le fonds d'investissement Astorg a ainsi pu couper l'herbe sous le pied de tous ses concurrents, qui n'affutaient alors encore que leur couteau, fort d'une "killing offer" à 1,6 milliard d'euros - soit la plus grosse transaction de 2021.

Lire aussi Le géant de l'aluminium Corialis vendu au français Astorg

Nouvelle normalité

Qu'est-ce qui explique cette tendance? Tout d'abord, il convient d'épingler "une certaine maturité désormais atteinte sur le marché belge, commente un observateur aguerri, où il n'est plus rare de voir des actifs revendus pour la ixième fois". Pour reprendre le cas de Corialis, Astorg est par exemple devenu le cinquième private equity propriétaire du producteur de profilés en aluminium depuis 2003; la société de Lokeren est donc pour ainsi dire bien connue du secteur, fort du travail d'analyse déjà réalisé par le passé. À noter, certaines banques d'affaires affichent désormais à leur tableau plusieurs ventes d'une même société, ce qui ne fait qu'accentuer la connaissance autour de certains dossiers.

"Il n'est plus rare de voir en Belgique des actifs revendus pour la ixième fois." Un observateur aguerri

Mais il ne s'agit évidemment pas là de la seule et unique raison expliquant ce phénomène du "pre-empt". S'additionnent la confiance inspirée par le vendeur dans le cas d'un grand nom à la manœuvre, la connaissance sectorielle pointue (maison ou via des conseillers) de certains candidats acheteurs, la pression de certains investisseurs à réaliser des transactions dans le cadre d’objectifs de déploiement de fonds, la pratique renforcée du co-investissement passif (fortement) minoritaire par les vendeurs, une efficacité d’exécution extrême (absence de déplacement, disponibilité totale, etc.) née de la pandémie ou encore l'intérêt croissant de certains fonds pour des deals minoritaires à moindre risque, évoque en substance Frédéric Elens. Ce à quoi l'on peut encore ajouter la motivation que peut constituer l'option pour un candidat acheteur d'un actif jugé plus "difficile" ou pour un vendeur se voyant proposer de la sorte une solution rapide – et donc attractive – pour son actif.

Pour autant, il ne faudrait pas penser que le pre-empt ne concerne que les sociétés en portefeuille du monde du private equity. La pratique concerne aussi les "perles absolues" vendues par leur(s) fondateur(s) - on parle là de "transaction primaire" -, "c'est-à-dire ces sociétés très attractives avec une histoire capitalistique très claire et sans cadavre dans le placard", évoque un fin connaisseur du marché. Et Frédéric Elens de préciser: "Il faut pour cela toutefois une opportunité reconnue, très qualitative et assez unique."

Alignement de marché

Du reste, de par la propagation de la tendance, c'est le marché dans son ensemble qui s'aligne à présent – pre-empt ou non –, en raccourcissant parfois le temps nécessaire pour boucler une transaction. Ainsi, dans le cadre de l'une ou l'autre opération ayant impliqué des investisseurs belges, "la due diligence (examen de l'exactitude de l'information mise à la disposition de l'acheteur, servant à déterminer les risques et les opportunités liés à la société cible, NDLR) a été réalisée en même pas deux semaines, malgré l'ampleur du deal, contre de l'ordre de six semaines habituellement", nous renseigne un interlocuteur.

"L'aspect relationnel devient de plus en plus important." Frédéric Elens Associé chez Freshfields

Résultat, "l'aspect relationnel devient de plus en plus important", conclut Frédéric Elens. "Il faut désormais être capable d'anticiper une possible transaction, soit grâce à une bonne vue du marché, soit de par la création de relations antérieures à toute opération avec le management et/ou les vendeurs."