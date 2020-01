Futura Capital enthousiaste pour son premier sauvetage

Le premier investissement réalisé par le fonds lancé par Pascal Leurquin et Boris Latour avec le soutien de la Sogepa donne des résultats encourageants. La faillite de Chehoma Trading ne concerne pas les actifs repris. L’activité relogée dans FC Interiors compte 26 emplois et s’expose au salon Maison & Objet à Paris.

Surprise: la société Chehoma Trading a fait faillite. Et deuxième surprise, le tribunal de l’entreprise du Hainaut (division Tournai) a ouvert la procédure à la veille de Noël, le 24 décembre dernier! On pensait pourtant que cette entreprise spécialisée dans l’importation et la commercialisation de produits de décoration et d’ameublement avait été prise sous l’aile de Futura Capital, le fonds créé par les entrepreneurs Pascal Leurquin et Boris Latour pour redresser des sociétés en difficulté. C’était même le premier investissement de leur fonds lancé voici un peu plus d’un an… Contacté, Pascal Leurquin remet aussitôt les pendules à l’heure: ce n’est pas la société Chehoma Trading qu’a reprise Futura Capital en juillet 2019, mais ses activités. Le fonds est intervenu alors que l’entreprise de Ghislenghien était en réorganisation judiciaire par transfert.

Pascal Leurquin pointe les erreurs de management comme principale cause de difficulté.

Et non seulement l’activité continue, mais elle évolue même très bien, explique Pascal Leurquin: "Depuis le rachat au début juillet, on a été rentable chaque mois. On est au-dessus du budget malgré le manque de stocks." Auparavant, Chehoma Trading avait traversé des difficultés, qui s’étaient traduites par des problèmes de trésorerie. Du coup, sous l’ancienne direction, l’entreprise n’avait finalement plus pu racheter des stocks. Il était dès lors malaisé de négocier les saisons d’automne et d’hiver avec un stock de produits réduit, mais les nouveaux propriétaires et leur équipe ont réussi à relever ce défi.

Lire aussi | Pascal Leurquin veut tenter de redresser Big Fish

En salon à Paris

Pour l’année nouvelle, les choses se présentent mieux pour l’activité grâce à des stocks reconstitués. "Nous allons présenter nos produits au salon Maison & Objet qui se tiendra à Paris du 17 au 21 janvier prochain", précise Pascal Leurquin. "Nous sommes très confiants. On a repris 24 personnes de l’ancienne Chehoma et on a engagé deux personnes de plus." Futura Capital Fund a créé une nouvelle société, FC Interiors, qu’il a établie à Uccle. Et le fonds y a relogé l’activité et le personnel repris l’an dernier à Chehoma Trading.

Erreurs de gestion

"Nous n’avons pas réinventé la roue, mais nous réorganisons les choses de manière correcte et structurée." Pascal Leurquin Cofondateur de Futura Capital Fund

Comme beaucoup d’autres entreprises en difficulté, Chehoma Trading a souffert d’erreurs de management. "On nous propose une société à reprendre quasiment chaque semaine, détaille Pascal Leurquin. Le problème provient dans nombre de cas d’une mauvaise gestion, doublée éventuellement d’une phase difficile avec les banques qui, du reste, se montrent de plus en plus réticentes à prêter de l’argent." Les principales erreurs de gestion? "Engager trop de personnel, ne pas se battre pour conserver les contrats, ne pas définir clairement sa stratégie de ventes… Ce sont des milliers de petites choses qui semblent pourtant évidentes. Nous n’avons pas réinventé la roue chez Futura Capital, mais nous réorganisons les choses de manière correcte et structurée. Et c’est ce qui fait la différence à la fin de l’année dans la dernière entrée de votre compte de résultats."

Lire aussi | Un fonds privé pour sauver les entreprises

Le fonds a pour objectif de sauver les entreprises en difficulté qui en valent la peine en Wallonie, de les redresser en y injectant les moyens, puis de les revendre après deux à trois ans. Le holding public Sogepa participe à l’aventure.