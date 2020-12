G4S tout proche d’un rachat américain

La course aux enchères semble arrivée à son terme. Depuis maintenant des mois, le géant de la sécurité G4S suscite l’intérêt marqué de deux concurrents. L’Américain Allied et le Canadien GardaWorld, tous les deux déjà actifs dans le secteur, sont prêts à mettre la main au portefeuille pour faire l’acquisition de la société de sécurité britannique. Après des mois de négociations et de surenchères, un deal avec la société américaine semble se préciser de plus en plus.