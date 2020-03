"GBL a les poches solides et profondes"

Alors que la crise du coronavirus prend de l'ampleur, le holding des familles Frère et Desmarais se dit prêt à faire face, fort de 4 milliards d'euros de liquidités.

"Dans un contexte d'incertitudes majeures, nous allons poursuivre sur la même voie. A savoir celle d'une approche de portefeuille voulu équilibré et résilient", a commenté Ian Gallienne, CEO, en marge de la présentation des résultats annuels de GBL ce mercredi. "Nos poches sont solides et profondes."

Le patron du holding des familles Frère et Desmarais s'est voulu rassurant sur les risques liés à l'épidémie de Covid-19 pour le groupe. "On a 4 milliards d'euros (fin 2019, NDLR) de liquidités disponibles, ce qui devrait nous permettre de saisir des opportunités sur le marché ou de soutenir nos sociétés en portefeuille si elles venaient à en avoir besoin."

4 milliards € A fin 2019, GBL disposait de 4 milliards d'euros de liquidités.

Concernant le premier scénario, des cibles sont d'ailleurs sur le radar. "Mais on va être prudent car à ce stade, on n'est pas sûr d'avoir vu la fin de la correction observée en ce moment."

Pour ce qui est du second, cela pourrait là aussi faire sens, certaines entreprises venant rapidement à l'esprit au vu de leur exposition à la Chine ou au tourisme. C'est le cas d'adidas, par exemple, avec ses 15.000 points de vente rien que sur l'Empire du milieu, ou de Parques Reunidos, avec sa soixantaine de parcs d'attraction (dont Bobbejaanland) dans le monde. Aubaine ou non, "un certain nombre d'actifs en portefeuille sont devenus bon marché aujourd'hui", évoque le CEO. Le temps pourrait donc être propice à une montée en puissance. Pour le reste, quand adidas reculait de près de 10% en bourse, l'équipementier sportif s'attendant à une baisse de 800 millions à 1 milliard d'euros de son chiffre d'affaires au premier trimestre, il est important de noter que "l'action n'est pas passée d'une des meilleures d'Europe à plus mauvaise en un mois et demi pour cause de coronavirus. L'action est exposée, oui, mais reste favorable". Après tout, "adidas, c'est une dette nette négative et du cash en réserve", tempère Ian Gallienne. "C'est pourquoi nous restons très confiants. Car ce que le marché punit, c'est le manque de visibilité. Alors que les tendances de fond, elles, restent extrêmement fortes, avec un gain en popularité du sport, de la santé, de l'athleisure,…"

"2019 très satisfaisante"

Voilà pour le prospectif. Pour ce qui est de l'année écoulée, la performance aura été solide et "très satisfaisante", a martelé le CFO Xavier Likin. Avec un résultat net consolidé en hausse de 7% en un an, à 705 millions d'euros, et un actif net réévalué de 20,3 milliards, contre 16,2 un an auparavant. Et ce, grâce à un ensemble de cessions de participations (pour près de 2 milliards d'euros, opérations liées à la filiale Sienna Capital incluses) ayant amené à une plus-value de 850 millions d'euros.

Pour ce qui est des cash earnings, une augmentation de 30,5%, à 595 millions d'euros, est à noter. Pour partie favorablement liée à de l'exceptionnel, avec le remboursement effectué par les autorités fiscales françaises de retenues à la source pratiquées sur des dividendes Engie et Total perçus entre 2013 et 2016 pour un montant global de 127 millions, "mais aussi liée à la hausse significative des dividendes nets perçus des participations sur la période", indique Xavier Likin, "qui ont augmenté de 44 millions pour atterrir à 488 millions".

Enfin, côté dividende, GBL a annoncé la proposition de distribution d'un dividende brut de 3,15 euros par action, en hausse de 2,6% en un an. Pour paiement à partir du 7 mai prochain, sous réserve de l’approbation par l'AGO du holding qui se tiendra le 28 avril. Une AG extraordinaire sera également convoquée pour adapter les statuts au nouveau Code des sociétés et associations et introduire le droit de vote double. L'opération de simplification de la structure de détention annoncée plus tard en soirée par l'actionnaire de contrôle, Pargesa, sera liée à l'approbation de ce dernier point.