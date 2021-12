Gaëtan Hannecart reprend le flambeau du Caring Entrepreneurship Fund

Roch Doliveux passe les clés de son fonds de soutien à l'entrepreneuriat à l'ex-CEO de Matexi et homme d'affaires. Exit le seul thème de la santé; le soutien aux jeunes prime.

Fondé en 2009 par Roch Doliveux, alors CEO d’UCB , avant d'être rejoint par d'autres philanthropes en cours de route, le Caring Entrepreneurship Fund (CEF) aura contribué à ce jour à la création de plus de 70 jeunes pousses dans le secteur de la santé et du bien-être, ainsi que de plus de 300 nouveaux emplois. C'est l'exemple de la société de recherche contractuelle américaine Peachtree BioResearch Solutions, du spécialiste de la rééducation neurologique Axinesis, du spécialiste des attelles médicales sur mesure Spentys ou d'un traiteur créé par un ancien manager désormais retraité.

Mais le plus beau des succès tient surtout au fait que "beaucoup ont ainsi pu réaliser leur potentiel", évoque l'intéressé, se remémorant la genèse du projet né sur deniers propres après la dure restructuration qu'il dût porter en 2008 du côté de la société pharmaceutique. À l'époque, 2.540 emplois passèrent à la trappe, ce qui marqua l'homme et lui donna l'idée de lancer un véhicule d'accompagnement à la reconversion financé par son bonus de l'époque. D'abord à destination des ex-employés, ensuite de tous.

Pour autant, toutes les bonnes choses ont une fin. Surtout quand on a l'agenda d'un président du conseil d'administration du groupe pharmaceutique et cosmétique Pierre Fabre (Avène, Ducray, Klorane…), troisième laboratoire français, qui n'est pas exercé depuis Bruxelles et oblige à de nombreux déplacements de par le monde. Et ce, sans parler de la même casquette du côté d'Oxford Biomedica , du nom de cette société qui produit notamment le vaccin anti-covid d'AstraZeneca. "Or, pour pouvoir faire du bon boulot, il faut être sur place", pointe le Français depuis les États-Unis où il est actuellement.

C'est ainsi que la décision a été prise de passer le flambeau. Il sera repris par Gaëtan Hannecart, a-t-on appris, dont la famille compte parmi les actionnaires du plus grand développeur de quartiers et de logements de Belgique, Matexi. Et Roch Doliveux de souligner: "j'ai toute la confiance dans le fait qu'il permettra de pérenniser l'action du fonds."

Action élargie

Concrètement, le CEF sera intégré à YouthStart Belgium, une initiative qui ambitionne d'aider les "NEETS" – désignant ces jeunes (16-30 ans) sans emploi, ni aux études, ni en formation – à réaliser leurs rêves par le biais d'un écolage à l'esprit d'entreprendre. L'asbl a été créée en 1998 déjà par Gaëtan Hannecart après la rencontre aux États-Unis de Steve Mariotti, fondateur et ancien président du Réseau mondial à but non lucratif pour l'enseignement de l'entrepreneuriat (NFTE). Depuis, elle a accompagné plus de 10.000 jeunes – sur un rythme de 1.000 par an aujourd'hui –, avec plus de 70% de débouchés positifs dans l'année et plus de 90% dans les cinq ans.

"On pourra désormais aussi apporter du financement et du coaching en sortie de formation à l'esprit d'entreprendre." Gaëtan Hannecart Président de YouthStart Belgium

"En se basant sur l'expertise et l'offre de mentoring du CEF – qui sera élargi à tous les secteurs au passage –, on va dès à présent pouvoir aussi apporter du financement et du coaching en sortie de formation", souligne l'ingénieur civil et titulaire d'un MBA (Harvard) qui a dirigé Matexi pendant 27 ans pour voir le groupe familial grandir de quelques employés à plus de 300 et passer de 20 millions à plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires (2020).

Deux comptes en banque cohabiteront à la Fondation Roi Baudouin, qui chapeautait les deux projets jusqu'ici: l'un pour soutenir l'aspect écolage, l'autre pour l'aspect aide au démarrage d'activité. Pour autant, le véhicule ne part pas de rien. Il est en effet doté de quelque 400.000 euros, hérité du solde du capital du CEF. Un montant qui ne comprend évidemment pas le retour des prêts attendus du côté des entrepreneurs soutenus – et dont un seul, depuis le départ, a dû essuyer un échec.

Homme de réseaux

"C'est mon esprit entrepreneurial", sourit l'intéressé. "Je ne vois pas de problèmes dans la vie, que des opportunités." Une mentalité couplée à une volonté de rendre la pareille à ceux qui ont peut-être eu moins de facilité que lui; sentiment qui l'a amené à aussi œuvrer pour des projets sociétalement porteurs à côté de ses activités professionnelles.