Geert Baudewijns, CEO de Secutec: "Au moins 650 entreprises belges vulnérables aux pirates informatiques"

Les pirates informatiques utilisent une faille dans Microsoft Exchange pour s'introduire dans le système de messagerie des entreprises et y laisser des logiciels malveillants afin d'avoir accès aux systèmes de l'entreprise à long terme. Ils peuvent alors bloquer les serveurs et exiger une rançon. Au début de l'année, le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB) avait alerté à ce sujet. Néanmoins, selon Secutec, de nombreuses entreprises et organisations belges n'ont toujours pas mis en œuvre la mise à jour de Microsoft. La société de cybersécurité a lancé une analyse mondiale ce week-end, après la nouvelle attaque. "A peine 48 heures plus tard, près de 50.000 entreprises vulnérables ont déjà été détectées. Mais ce chiffre va encore augmenter", soupçonne Geert Baudewijns, CEO de Secutec, "car le scan complet n'est achevé qu'après dix jours".