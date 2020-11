"Grâce à notre e-shop, on vend désormais à travers toute l'Europe"

Diffusion plus large

S'ajoute alors à cela un travail sur la base: le produit . "On a passé énormément de temps à retravailler toutes les histoires des marques sur notre site , les présentations des parfums et les descriptions des notes. Tout ceci, en français, en néerlandais et en anglais". Ce qui a permis d'ajouter une vraie plus-value par rapport même à l'information qui peut être trouvée en magasin.

"Si on tient le coup, on aura prouvé qu'on peut résister à beaucoup de choses"

Pour le reste, l'entrepreneur conclut en plaisantant: "on savait que ce ne serait pas évident quand on a décidé de se lancer, mais cette crise, on ne l'avait pas vue venir. Si on tient le coup, on aura en tout cas prouvé que l'on peut résister à beaucoup de choses".