HB Antwerp, la pépite belge qui taille des diamants pour Vuitton & co

Forte d'une chaîne de production entièrement intégrée et de bientôt 100 personnes à bord, la jeune entreprise entend casser les codes de l'industrie diamantaire.

L'impression est immédiate alors que l'on descend la Pelikaanstraat pour s'engouffrer dans le quartier diamantaire, à Anvers. La frénésie d'antan semble désormais bien lointaine. La pandémie de coronavirus y est évidemment pour quelque chose. Mais ce serait oublier que ce qui fut longtemps la principale plaque tournante du diamant dans le monde se voit concurrencée de toute part depuis quelques années. Inde en tête, Chine dans le sillage.

Un marteau-piqueur ronronne. Le son émane de la Bourse du diamant, l'un des hauts-lieux du quartier où sont installés 1.500 grossistes et 250 tailleurs. Cela tombe bien, c'est justement là que nous avons rendez-vous avec HB Antwerp, un nouvel acteur qui s'apprête à y ouvrir des bureaux. Un signe?

Passés les contrôles de sécurité, on avait vu juste. Le vrombissement était bien à chercher du côté de la jeune pousse, née en début d'année sous l'impulsion de quatre vétérans de l'industrie diamantaire.

Alors que la porte s'ouvre, on découvre l'ampleur de ce qui se prépare en coulisses: à l'enfilade de bureaux exigus habituellement rencontrés en ces lieux a fait place à un open space long d'une centaine de mètres. Difficile d'imaginer meilleur symbole de disruption.

"C'est sans précédent. On intègre toute la chaîne de production sous un même toit." Boaz Lev Associé chez HB Antwerp

Seules les fenêtres ont été conservées, tournées vers le nord, comme il se doit, afin de permettre d'apprécier les pierres toujours sous la même lumière, peu importe l'endroit du monde où l'on se trouve.

Boaz Lev sourit face à notre étonnement. "Ce qu'on est en train de mettre en place ici est sans précédent. On intègre toute la chaîne de production sous un même toit. C'est le projet d'une vie".

En pleine ascension

Après tout, la jeune pousse a de grandes ambitions, elle qui vise les 100 personnes pour la fin d'année, 60 personnes étant déjà à pied d'œuvre après plusieurs acquisitions d'acteurs locaux spécialisés.

60 personnes Grâce à plusieurs acquisitions d'acteurs locaux spécialisés, HB Antwerp compte désormais une équipe de 60 personnes.

Trop, trop vite? Si ces développements peuvent avoir lieu, c'est parce que le savoir-faire désormais réuni "in house" est chaque jour plus demandé, et ce, même par les plus grands.

Vue en plein écran Après avoir acquis le deuxième plus gros diamant au monde, le Sewelô, Louis Vuitton vient d'acquérir le Sethunya, un diamant brut extra-pur de 549 carats. Comme son grand-frère, il sera taillé par la jeune pousse HB Antwerp. ©HB Antwerp

C'est ainsi par exemple que Louis Vuitton a requis leurs services il y a quelques mois à peine pour la taille du Sewelô, le deuxième plus gros diamant jamais découvert – de la taille d'une balle de tennis environ. Un développement important qui n'eut rien d'un one shot pour la start-up puisque le même maroquinier vient de remettre le couvert courant de semaine pour une pierre plus petite.

Au total, ce sont pour près de 100 millions de dollars qui sont déjà passés entre les mains des équipes, pour l'instant réparties entre plusieurs bureaux loués ailleurs, dans l'attente de la fin des travaux.

Transparence

Ce qui explique un tel engouement? "Une approche différente", évoque le CEO d'HB Antwerp, Oded Mansori. "On gère, via des partenariats (avec le gouvernement du Botswana et la société minière Lucara par exemple, NDLR), toute la chaîne de production, de la mine au polissage. Là où, normalement, chaque maillon travaille pour son propre compte en essayant de maximiser ses profits loin du regard des autres. En résulte une impasse pour le secteur dans son ensemble où il n'est aujourd'hui plus possible d'augmenter la valeur en raison de la méfiance qui s'est installée sur les prix de la part des acheteurs".

"On a voulu tirer un trait sur toutes ces pratiques qui ont failli ruiner l'industrie dans les années 80." Shai de Toledo Associé chez HB Antwerp

En clair, "on a voulu tirer un trait sur toutes ces pratiques qui ont failli ruiner l'industrie dans les années 80", résume Shai de Toledo.