Hamon enregistre des retards au premier semestre, qu'il espère résorber au second

Contrats en retard

Le chiffre d'affaires s'est établi à 134 millions, contre 167,6 millions un an plus tôt.

Perte nette de 15,4 millions

L'Ebitda récurrent (Rebitda) du groupe se traduit par une perte de 3,1 millions d'euros, contre -0,5 million un an plus tôt, en raison du manque de volume et malgré l'amélioration des marges et la réduction des frais de structure. Son résultat net est une perte de 15,4 millions contre -18 millions à fin juin 2018.