Hanan Challouki, porteuse de bonnes paroles

Ils n’ont pas encore trente ans mais sont déjà des pointures dans leur domaine. Chaque samedi durant cinq semaines, l’Echo part à la rencontre de jeunes belges bourrés de talent. Début de la série en compagnie d’Hanan Challouki, la fondatrice du site Mvslim et de l’entreprise Allyens.

Hanan Challouki se fait rare dans les médias. Au niveau francophone, c’est même l’une des premières fois qu’elle prend la parole. Pourtant, elle connaît plutôt bien le milieu. À seulement 27 ans, elle est à la tête de Mvslim, un site internet d’information dont l’audience n’a rien à envier à la plupart des médias classiques. Chaque mois, il enregistre des millions de visites, partout dans le monde. La page Facebook de Mvslim, l’un des principaux vecteurs pour attirer les lecteurs, compte presque 420.000 likes, largement plus que n’importe quel média francophone belge.

Mvslim a trouvé son public. Celui-ci ne vient toutefois pas chercher exactement la même info que sur les sites plus classiques. Mvslim se focalise sur des nouvelles bien spécifiques: le suivi des belles histoires dont les protagonistes ont un rapport avec la communauté musulmane.

"Nous sommes devenus une source d’informations pour d’autres médias traditionnels qui reprennent parfois nos infos." Hanan Challouki cofondatrice de mvslim et allyens

Une ligne éditoriale peu banale mais largement assumée. "L’idée m’est venue en 2015 quand j’étais encore étudiante, explique la jeune fondatrice, elle-même de confession musulmane. Avec Taha Riani, un ami avec qui j’ai lancé le site, nous étions interpellés de voir que la grande majorité des informations relayées en lien avec la communauté musulmane étaient systématiquement négatives. Nous avons donc voulu montrer que le monde musulman, ce n’est pas la guerre et les attentats."

Le site n’a toutefois aucune volonté politique. En vrac sur la page principale du site, il est possible de trouver, le même jour, le portrait d’une jockey musulmane britannique, l’interview d’une modèle marocaine pour la marque Vogue ou un article sur le halal à Moscou. "On nous pose souvent la question de pourquoi ne pas nous intéresser à d’autres confessions. Nous avons débuté avec la communauté musulmane car nous en faisons partie et qu’elle est parmi les plus fustigées. Mais on s’adresse à tout le monde, musulman ou pas, et on pourrait effectivement imaginer s’intéresser un jour à d’autres communautés", assure Hanan Challouki.

Vue en plein écran ©Wim Kempenaers

Parmi ses nombreux lecteurs, la plateforme trouve une oreille particulièrement attentive aux Etats-Unis. "C’est là que se situe la majorité de notre audience. Notamment car le site est en anglais mais aussi parce qu’ il fonctionne particulièrement bien là où les musulmans sont plus soumis aux critiques." Merci Donald Trump. "Effectivement, c’est assez triste mais il favorise sans doute la popularité du site", sourit Hanan Challouki.

Reuters et Forbes sous le charme

Lancé en 2015, le site a donc rapidement trouvé son public, mais aussi convaincu pas mal de monde de son sérieux. "Nous sommes désormais reconnus. Cela fait plaisir de voir que nous sommes même devenus une source d’informations pour d’autres médias traditionnels qui reprennent parfois nos infos", sourit la fondatrice de Mvslim.

"Notre ambition a toujours été sociétale et non pas de faire de l’argent."

L’entreprise a d’ailleurs signé quelques jolis partenariats, notamment avec l’agence de presse Reuters. L’année dernière, la reconnaissance a pris une autre envergure. L’emblématique magazine américain Forbes publie chaque année son classement "30 under 30 Europe", réunissant les trente personnalités de moins de trente ans les plus prometteuses. En 2018, le magazine a repris dans son classement "Media & Marketing" Hanan et Taha. Un petit exploit qui apporte forcément sa dose de fierté, sans excès.

Une armée de rédacteurs

Pour assurer le bon fonctionnement de son site, Hanan Challouki peut compter sur une équipe de cinq salariés, en charge de la plateforme et du suivi éditorial. Pour le contenu, elle dispose d’une véritable armée de rédacteurs. "Nous avons environ 500 personnes qui travaillent de façon bénévole pour le site. En moyenne, ils sont 200 à 300 à collaborer par mois. Ce sont des bloggeurs, des freelances, des journalistes professionnels", énumère la responsable.

La machine tourne bien. Tellement bien qu’elle attire la convoitise. "Nous avons été déjà contactés à plusieurs reprises par des investisseurs qui voulaient prendre des parts ou même racheter totalement le site. Nous avons toujours refusé car on souhaite garder notre indépendance", explique la jeune cheffe d’entreprise qui a finalement trouvé la parade. "Nous avions lancé le projet sous forme d’entreprise à nos débuts. Mais notre ambition a toujours été sociétale et non pas de faire de l’argent. Nous allons donc prochainement changer le statut en ASBL", lance la patronne.

Profil Âge: 27 ans.

27 ans. Formation: Diplômée de l’Université d’Anvers en communication stratégique.

Diplômée de l’Université d’Anvers en communication stratégique. Fonction: Cofondatrice du site Mvslim et de l’entreprise de com’ Allyens.

Cofondatrice du site Mvslim et de l’entreprise de com’ Allyens. Plus beau succès: Reprise dans le classement européen Forbes "30under30" en 2018.

Faire ses preuves avant d’attirer les investisseurs

Actuellement, le site vit de partenariats avec quelques entreprises et un peu de publicité. De quoi combler les coûts, sans vraiment plus. Si la plateforme Mvslim ne remplit pas les caisses, elle a en revanche ouvert les portes à de nouvelles idées de business. À peine quelques mois après les premiers articles sur le site, Hanan a lancé Allyens, une agence de communication. "Dès le début du site, nous avons régulièrement été contactés par des entreprises qui appréciaient notre travail et qui souhaitaient des conseils en communication inclusive. Je me suis donc lancée dès que j’ai eu mon diplôme", sourit encore la diplômée en communication stratégique. Là encore, le succès n’a pas tardé à pointer le bout du nez.

Un peu plus de trois ans après la création de la boîte, Allyens enchaîne les partenariats avec de grandes entreprises. Bpost, la VRT, l’aéroport de Bruxelles, Colruyt ont déjà fait appel à ses conseils. Aujourd’hui, Hanan gère une équipe de huit personnes et le bilan de sa société affichait en 2018 un chiffre d’affaires de 300.000 euros. "Nous sommes en forte croissance. L’an passé, nous avons engagé nos trois premiers employés. Aujourd’hui, nous avons déjà atteint le même chiffre d’affaires et devrions donc le doubler pour la fin de l’année. On compte également encore engager pour continuer notre croissance aux Pays-Bas et au sud du pays", sourit la patronne, toujours seule propriétaire avec son acolyte de toujours, Taha Riani. "Mais nous n’avons pas peur des investisseurs, rit la jeune femme. Nous pourrions d’ailleurs prochainement en faire entrer dans le capital. Mais je considère qu’il faut d’abord faire ses preuves avant de les attirer."

Femme, jeune, issue de la communauté musulmane. Le profil de Hanan Challouki donne un sérieux coup de pied aux stéréotypes du monde des affaires. "Je ne sais pas laquelle de ces caractéristiques est la plus grande contrainte pour faire du business. Je dirais la combinaison des trois, rigole la cheffe d’entreprise qui se sent forcément parfois un peu esseulée dans le monde de l’entreprise. J’avais parfois un peu plus de difficultés à mes débuts. Notamment, quand j’étais en réunion avec seulement des hommes blancs en costume. C’était parfois compliqué de m’imposer et de prouver que mon projet était bon. Il y a encore beaucoup de discriminations dans le monde de l’entreprise. Ma réponse est simplement de travailler dur." Avec succès.