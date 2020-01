Hausse salariale en vue dans l'industrie, la santé et la finance

La croissance continue de l’économie renforce la pénurie de profils dans une série de métiers financiers et industriels. Cela ne sera pas sans effet sur les salaires.

Un des effets pervers de la croissance économique consistante qu’a de nouveau connue l’an dernier la Belgique est d’augmenter la pénurie de talents sur le marché de l’emploi. Cette tendance s’est généralisée en 2019 et devrait se prolonger cette année, selon l’étude que vient de mener dans notre pays le cabinet de recrutement Robert Walters. Celui-ci a interrogé 25.000 candidats ou ex-candidats. Les secteurs de la finance, de l’industrie et de la santé sont particulièrement concernés par cette pénurie. En conséquence, les titulaires des fonctions difficiles à pourvoir pourront plus facilement négocier des augmentations salariales.

"En 2020, il y aura une forte demande de gestionnaires de contrôle, d’assureurs et d’auditeurs internes." Ozlem Simesek directrice générale chez Robert Walters Belgique

Roberts Walters a cherché à identifier les profils les plus problématiques. "En 2020, les services bancaires et les assurances continueront à recrutrer des candidats spécialisés dans la gestion du risque et de la conformité", souligne Ozlem Simesek, directrice générale du cabinet en Belgique. La demande favorisera aussi les gestionnaires de contrôle, les assureurs et les auditeurs internes. "La principale raison est l’accroissement du nombre de circulaires émanant de la Banque nationale et des réglementations européennes qui touchent ces secteurs." Du coup, les entreprises ont besoin de davantage d’employés aptes à effectuer ces contrôles.

Parmi ces fonctions, 32% des personnes interrogées ont vu leur salaire augmenter de 1 à 3% l’an dernier et 21% s’attendent à obtenir un supplément d’autant en 2020.

Même topo pour les métiers de comptables et d’auditeurs internes non bancaires, à cette nuance près qu’on leur demande en outre d’avoir des compétences interpersonnelles et en communication; 30% de ces professions tablent sur une hausse salariale de 1 à 3% cette année.

L’industrie 4.0 coûte cher

Les plus fortes pénuries règnent dans l’industrie et la santé, où les entreprises demandent des profils techniques difficiles à trouver. L’étude pointe en particulier les domaines de l’automatisation et de la chaîne d’approvisionnement, où la demande est très élevée. Les nouvelles exigences de l’industrie 4.0, caractérisée par la digitalisation expliquent cette évolution. Les profils les plus convoités sont les ingénieurs en construction, les ingénieurs électroniques ou en technologies, les directeurs d’usine, les managers en "supply chain" et, dans le secteur médical, les docteurs, les biologistes et les pharmaciens: 33% des répondants prévoient une augmentation salariale de 7 à 10%.