IBA récompense la loyauté, tout comme FNG, Tessenderlo et Celyad

L'idée derrière cette mesure est de récompenser les actionnaires loyaux. "L'objectif est d'éviter la spéculation et de donner plus de voix à ceux qui sont là pour longtemps. Car nous voulons développer une stratégie à long terme et être en mesure de la réaliser", explique Thomas Ralet, vice-président d'IBA et responsable de la communication. Sous-entendu: il est plus difficile de travailler sereinement avec des actionnaires qui entrent et qui sortent tout le temps.