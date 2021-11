Ian Gallienne, CEO de GBL: "Le non-coté va nous permettre de créer plus de valeur"

"If we do well together, why sell?", évoque Ian Gallienne, CEO de GBL. L'homme entend se différencier de la concurrence par l'apport de capital permanent aux entreprises, leur offrant ainsi une perspective long terme et non limitée à la classique décennie du private equity.

Entré il y a 20 ans dans le giron de la famille Frère et depuis 10 ans à la barre de GBL, Ian Gallienne a porté la mue du célèbre holding vers les actifs privés et alternatifs. Rencontre.

Dix ans. Cela fera dix ans en janvier que Ian Gallienne reprenait les rênes de GBL , tendues par son beau-père, Albert Frère. Avec, à la clé, une évolution de taille pour le plus important holding de la Bourse de Bruxelles fort d'un actif net réévalué de 22,5 milliards d'euros à fin septembre: les grandes participations industrielles d'antan (Engie, Total), principalement en France, se sont effacées au profit de sociétés de croissance venues des quatre coins de l'Europe. Résultat, alors qu'inexistants il y a de cela une décennie, les actifs privés et alternatifs pèsent désormais 23% du portefeuille, contre 77% pour leurs homologues cotés. Et demain? L'idée est d'aller encore plus loin. Pour atteindre un rapport de 40-60, comme annoncé lors d'un Capital Markets Day il y a quelques jours à Paris. Explications avec Ian Gallienne, qui nous reçoit dans son bureau, perché dans les derniers étages du QG d'ING, Avenue Marnix, une paire d'Adidas (dont le holding détient 6,8 %) aux pieds, un vélo à quelques pas et, surtout, un regard qui ne trompe pas quant à sa détermination.

Qu'est-ce qui motive ce nouveau cap?

La perspective d'un retour sur investissement plus important pour nos actionnaires, comme on l'a vu déjà avec les 15% nets délivrés à ce jour par notre plateforme d'investissement multi-stratégies Sienna notamment. Par ailleurs, cela nous permet aussi de rendre notre portefeuille moins facilement reproductible qu'avec des participations dans Umicore ou Imerys.

"Un bon investisseur se doit de garder un super actif pour toujours."

Quel est votre facteur de différenciation par rapport à la concurrence?

D'offrir aux entreprises du capital permanent (soit sans horizon de temps à la différence des cinq à dix ans du private equity, NDLR). Et ce parce qu'un bon investisseur se doit, selon moi, de garder un super actif pour toujours. En effet, pourquoi vendre une bonne société si l'on peut encore créer de la valeur et s'amuser? En ce sens, "we are a different animal". Et je pense qu'il y a une place pour nous. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on ne soit pas le plus offrant, mais qu'on remporte tout de même un deal.

C'est l'exemple de Canyon (fabricant allemand de vélos vendus en ligne, NDLR)?

En effet. Le CEO a apprécié le fait qu'on lui offre, par exemple, une période de lock-up (durant laquelle un ou plusieurs actionnaires s'engagent à conserver leurs actions, NDLR) de sept ans, là où il en demandait cinq jugés comme déjà trop par les fonds de private equity. Cela n'a rien d'étrange pour nous. If we do well together, why sell? On pourrait d'ailleurs très bien décider de ne pas vendre après sept ans si on peut continuer à créer de la valeur.

"Je n'avais plus vu de telles valorisations depuis avant la crise de 2008."

Vous avez réalisé quatre opérations dans les actifs privés sur les trois dernières années. Est-ce assez rapide?

Dans notre monde, c'est assez rapide. Surtout avec le covid, qui n'a rien d'un bon moment pour se précipiter. Les valorisations sont à des niveaux comme je n'en avais plus vu depuis avant la crise financière de 2008. Alors, dans cet environnement, il est toujours possible de faire de l'argent en payant le prix fort pour des actifs de très haute qualité; mais il est aussi possible de payer ce prix fort pour des actifs de qualité moyenne. C'est pourquoi nous devons passer beaucoup de temps à l'analyse. Et ce, afin d'être sûrs des tendances long terme sous-jacentes.

Votre taille, par rapport aux géants du secteur, ne joue-t-elle pas sur votre capacité à suivre vos participations?

Non, parce qu'encore une fois notre approche est différente. Et se résume à avoir le bon management en place et à le laisser faire ce qu'il fait le mieux: diriger. À partir de là, notre suivi est le même pour une société dont on détient 6% ou 60%. On n'a pas besoin de réunions mensuelles - voire de calls hebdomadaires - comme cela se fait du côté des fonds. Nous, on a une ligne directe avec le CEO et on demande à être instrumental dès qu'il y a des décisions ou problèmes importants à régler - c'est-à-dire dès que cela touche à la stratégie, aux dirigeants, à la structure capitalistique et à l'ESG (du nom de ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, NDLR).

Avez-vous chiffré les retours à attendre pour vos différentes classes d'actifs?

Pour le coté, on vise les "high single digits"; pour le privé et l'alternatif, on table sur les "high et mid teens" respectivement.

Pourquoi ne pas favoriser ces deux dernières classes, dès lors?

Avant de les voir passer à 50, 60 ou 70% du portefeuille, il faut d'abord passer par 40%. On verra quand on y est.

"Les actifs privés permettent de créer plus de valeur du fait qu'ils sont plus agiles, capables de plus s'endetter et sur des marchés plus fragmentés."

C'est un retour à vos premières amours, dans le private equity?

Dans un sens. Mais notre stratégie est d'abord motivée par l'idée que l'on pourra créer plus de valeur avec ce type d'actifs, traditionnellement plus agiles de par des tailles plus petites, une capacité à s'endetter plus grande et une présence sur des marchés plus fragmentés rendant possible des stratégies de consolidation. Ce qui est aussi vrai, par ailleurs, dans la gestion d'actifs où nous avons annoncé quelques transactions du côté de Sienna (dans l'immobilier avec L'Etoile Properties, l'épargne avec Malakoff Humanis et la dette privée avec Acofi, NDLR) et où nous allons lancer nos propres fonds - Sienna Growth, Sienna Real Estate...

"GBL n'a pas de benchmark autre que la bourse."

Vous avez un modèle?

On n'a pas de benchmark autre que la bourse. Mais le comparable le plus proche est sûrement à trouver du côté d'Investor (famille Wallenberg, NDLR). D'ailleurs, on pourrait imaginer, pourquoi pas, d'un jour coter Sienna sur le modèle d'EQT, leur branche investissements alternatifs qu'ils ont mise en bourse et qui pèse aujourd'hui presque autant qu'Investor même.

"On pourrait imaginer d'un jour coter Sienna sur le modèle d'EQT."

À la différence de vos actifs cotés, on a peu de visibilité à ce jour sur les performances de vos actifs privés. Qu'en est-il?

Ce que je peux dire c'est que Webhelp (opérateur de centres d’appels, NDLR), par exemple, affiche 28% d'ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) de plus que prévu en raison d'une équipe réactive et d'une pandémie qui a bénéficié aux métiers du digital. Même chose pour Canyon avec un chiffre d'affaires à 16% en avance sur le budget, en bonne voie pour atteindre le milliard d'euros d'ici 2025 malgré les problèmes généralisés d'approvisionnement en pièces venant d'Asie.

Un son de cloche moins positif pour Parques Reunidos (exploitant de parcs de loisirs en Europe, NDLR), on imagine...

La raison est, là, simple: en cas de fermeture, il n'y a pas de rentrées. Pire, au vu des coûts fixes, l'ebitda est négatif. Pour autant, on est confiant. L'année prochaine, la société devrait avoir retrouvé un chiffre d'affaires supérieur à son niveau de 2019 - dans l'hypothèse de l'absence d'une nouvelle vague, évidemment.

Une autre participation, cotée là, vient aussi à l'esprit: Ontex (hygiène personnelle, NDLR).

C'est 0,7% de notre actif net réévalué, pour 70% des questions que je reçois! Écoutez, ça ne sert à rien de taper sur l'équipe qui passe par des moments difficiles, marqués par une hausse des coûts et des clients - la grande distribution - plus grands que la société elle-même et aux modèles d'affaires remis en question, les amenant à vouloir maintenir les prix tels qu'ils sont. Il y a eu des erreurs stratégiques, mais la société dispose désormais d'un management et d'un conseil solides – le board est l'un des meilleurs pour une entreprise cotée en Belgique, avec un nombre remarquable de CEO. Je pense par contre que le redressement pourrait prendre du temps.

"Le redressement d'Ontex pourrait prendre du temps."

Vous l'avez accepté?

Non, ce n'est pas mon style. Je me bats.

Comme sur la décote (d'environ 30%, contre 24% encore avant le covid, NDLR)?

J'ai appris à être pragmatique sur la question et à me concentrer sur ce que je peux influencer, à savoir l'amélioration de nos performances. En attendant, elle nous offre l'opportunité de racheter nos actions - ce qu'on a déjà fait pour 800 millions d'euros.

Fin juin, vous avez promis un dividende en augmentation de 10%, après une forte baisse l'année dernière. Cette promesse tient-elle toujours?

Oui. Mais nous ne voulons plus dépenser plus que ce que nous recevons, comme cela s'est parfois produit dans le passé. Nous continuerons de verser un beau dividende, même si l'accent est mis sur la croissance (de l'actif net, NDLR) aujourd'hui qui, sur le long terme, créera plus de valeur pour les actionnaires.

"Nous continuerons de verser un beau dividende, même si l'accent est mis sur la croissance aujourd'hui."

Vous investissez autour de quatre "méga-tendances" que sont l'expérience client, la durabilité, la technologie et la santé. Iriez-vous un jour vers la biotech?

C'est très spécifique et nécessite une équipe dédiée. De plus, par nature, c'est un secteur qui tient toujours un peu du pari. Je connais plein de gens très intelligents qui y ont fait de très mauvaises affaires, quand le gars qui a investi dans Moderna avant le covid doit penser qu'il est le plus malin du monde. En ce qui me concerne, j'ai acheté des actions à 12 dollars que j'ai revendues à 15 en pensant être un génie, alors que le cours est aujourd'hui à près de 300 dollars (rires).

"La biotech, c'est un secteur qui tient toujours un peu du pari."

Vous avez fait d'autres erreurs en tant que CEO?

Bien sûr. Mais je ne peux pas vous les dire, sinon vous allez les écrire (NDLR: il sourit).

Vous avez désormais un adjoint, en la personne de Bernard Delpit, ex-DG adjoint de Safran notamment. Qu'est-ce qui a motivé son arrivée?

Ces trois dernières années, j'ai passé beaucoup de temps sur la route à chercher des opportunités. Or, quand je rentrais, c'était pour trouver une pile de trucs à rattraper. J'ai donc jugé utile d'avoir quelqu'un d'expérimenté, avec quelques cheveux gris, pour m'épauler. Ce qui va me permettre aussi de continuer à passer du temps à recruter des talents (l'équipe d'investisseurs compte aujourd'hui seize personnes contre deux à l'arrivée de Ian Gallienne, NDLR).

Vous avez commencé votre carrière il y a 30 ans, vous vous êtes marié il y a 20 ans, et avez pris les rênes de GBL il y a 10 ans. Que retenir de cette décennie-ci?

La naissance de mon cinquième enfant, le 16 novembre. Parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qui compte, c'est la famille.

Et dans dix ans? Pensez-vous à arrêter un jour?

Ce qui est sûr c'est que je ne veux pas faire partie de ces gens, comme j'en rencontre parfois, qui s'accrochent jusqu'au bout sans être capables de penser à la relève.

Familiale?

Je n'ai pas de vue dynastique. Si un de mes enfants est aussi motivé et talentueux que mes équipes, pourquoi pas - cela me ferait d'ailleurs plaisir. Mais j'ai aussi envie que les gens qui travaillent ici aient le sentiment qu'ils pourront prendre ma place un jour. Du reste, je ne veux pas éduquer mes enfants en leur disant que GBL est une histoire familiale qu'ils devront poursuivre toute leur vie; j'aimerais qu'ils fassent ce qu'ils aiment, mais bien et avec passion.

"Je n'ai pas de vue dynastique. Je ne veux pas éduquer mes enfants en leur disant que GBL est une histoire familiale qu'ils devront poursuivre toute leur vie."

C'est un conseil que vous avez reçu d'Albert Frère?

Il n'était pas comme ça. Il m'a surtout testé, d'abord au conseil et avec Ergon (fonds de private equity né dans le giron de GBL, NDLR), puis durant nos réunions hebdomadaires, le samedi, à Knokke. Mais on n'a jamais eu de discussion sur ce sujet.

Vous avez récemment revu l'équilibre entre les différentes branches de la famille, Ségolène Frère renforçant son contrôle sur GBL, Gérald Frère sur la CNP. Pourquoi?

Cela permet de travailler de manière plus autonome. Et d'assurer la pérennité du groupe à un moment de bonne entente, ce qui est toujours plus simple qu'en cas de mésentente. Sans rompre les liens: je siège toujours au conseil de la CNP (à l'actif net d'environ 2 milliards d'euros, NDLR) où j'apporte tout le soutien que je peux, quand ma femme détient encore 25% du capital.

"On a lancé, fin 2019, un comité dédié à l'évaluation de possibles disruptions digitales au sein du portefeuille."

L'enjeu des acteurs établis est de rester au fait des innovations qui pourraient chambouler leur activité. Quelle est la recette de GBL?