Ian Gallienne sera désormais épaulé par un adjoint

Quelques mois seulement après avoir été nommé directeur général adjoint de l'équipementier aéronautique et motoriste Safran , le Français Bernard Delpit change de maison . Il viendra en effet épauler Ian Gallienne du côté de GBL à compter de janvier 2022, apprend-on.

Futur directeur général adjoint du holding des Frères-Desmarais, l'intéressé accompagnera les ambitions du groupe et notamment les nouvelles orientations stratégiques fixées par son CEO. Pas dans l'idée de retourner vers une organisation bicéphale comme cela a pu exister par le passé à l'Avenue Marnix, mais bien de permettre à Ian Gallienne de se concentrer sur le métier d'investisseur . "C'est ça qui est dans son ADN", nous confie un interlocuteur. "C'est un deal maker."

Bernard Delpit devrait dès lors plutôt assister à certains roadshows ou gérer les relations investisseurs par exemple, "même si on n’a pas encore vraiment regardé dans le détail qui va faire quoi".

À la clé? C'est le profil de Bernard Delpit qui a été retenu. Après tout, l'homme, diplômé de Sciences Po Paris et de l'École Nationale d'Administration (ENA), est passé par le Crédit Agricole, la Poste et PSA, mais aussi par l'Inspection des Finances, Bercy et l'Élysée où il a conseillé le président d'alors, Nicolas Sarkozy.