Ikea se prépare à un futur plus urbain et à des portefeuilles moins épais

Jesper Brodin, le CEO d’Ikea, entend préparer le géant suédois de l’ameublement à s’adapter à une clientèle qui a moins d’argent et de temps à consacrer à son intérieur.

L’heure de l’ajustement stratégique se profile pour Ikea. Le géant suédois du meuble en kit se prépare en effet à adapter son offre à un monde toujours plus urbanisé et où le consommateur lambda aura moins d’argent et d’espace à consacrer à son ameublement.