Il manque 9 millions d'entrepreneurs en Europe selon l'OCDE

Les économies les plus riches du monde ne parviennent pas à exploiter une source clé de croissance économique et d'innovation, les opportunités d'entrepreneuriat étant limitées à un petit groupe d'hommes. Voilà en substance la conclusion du dernier rapport 2021 de l’OCDE sur les "entrepreneurs manquants" .

Il pourrait en fait y avoir 9 millions d'entrepreneurs supplémentaires dans l'Union européenne et 35 millions dans les pays de l'OCDE, si toutes les catégories de la population étaient aussi actives dans la création et la gestion d'une nouvelle entreprise que les hommes âgés de 30 à 49 ans, selon le rapport publié lundi par l’organisation.

"Problèmes d'accès au financement"

"Les jeunes, les femmes et les seniors ont moins d'opportunités de transformer leurs idées d'entreprise en réalité", selon l'OCDE. "Ils sont confrontés à des problèmes d'accès au financement, aux compétences et aux réseaux qui rendent plus difficile pour eux que pour d'autres groupes de la société, le fait de démarrer leurs entreprises. Ces ‘entrepreneurs manquants’ coûtent des idées, de l’innovation et des emplois aux économies."