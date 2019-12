"Il y a une loi du marché du financement. Il faut s'y plier"

Une idée pour serrer la main de Bill Gates

Alors qu’il était en négociations serrées avec un partenaire indien pour vendre un bioréacteur, José Castillo, l’associé historique d’Hugues Bultot, croise Bill Gates de passage pour assurer le suivi de l’une des participations de la fondation qu’il dirige avec sa femme Melinda. Dix ans après, en réfléchissant à une nouvelle idée, avant de lancer Univercells, Castillo et Bultot se promettent de lancer un produit qui les amènera à serrer la main de l’illustre personnage.

"Arrivés à ce stade de notre carrière, avec quatre ou cinq entreprises créées et revendues dernière nous, nous avions envie de lancer un projet différent, avec de l’impact sociétal. C’est l’esprit de Biologics for All que nous avons lancé en même temps que Univercells et qui doit permettre d’apporter les sciences de la vie les plus pointues aux plus défavorisés. Et pour le fun, nous nous sommes dit que cela nous amènerait à rencontrer Bill Gates."

Une fois ce pari lancé à eux-mêmes et devant quelques témoins, ils se sont rapprochés des gens qui comptent et qui gravitent autour de la fondation pour mieux sentir quels étaient leurs préoccupations et leurs centres d’intérêt. Ils passent notamment par l’entremise de Takeda qui leur octroie un financement. Pas innocent puisque la direction de la division vaccin de Takeda est indienne, comme certains dirigeants de la Fondation. "Lorsque la Fondation a sorti un appel d’offres dans le cadre de la production de vaccins à bas coût, nous étions sur le bon chemin."

Et c’est là que commence le chemin de croix: un an et demi de discussions, 43 présentations du projet, tout qui s’écroule au moment où l’on croyait avoir gagné avant d’être rappelé deux mois plus tard. Au final, Univercells décrochera l’une des deux bourses décernées par la Fondation sur de tels projets, l’autre étant octroyée au MIT…