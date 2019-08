Indaver gagne un contrat de 400 millions en Ecosse

Avec son partenaire espagnol Acciona, la filiale de Katoen Natie va pouvoir faire la démonstration de son expertise à l’international.

L’entreprise de traitement de déchets belge Indaver et la société espagnole Acciona, spécialisée dans l’énergie et l’immobilier, vont construire et exploiter une centrale de traitement des déchets dans le nord-est de l’Écosse. Le montant du contrat s’élève à 400 millions d’euros, a indiqué hier Indaver.

Acciona construira l’usine. Indaver, une société qui appartient au groupe flamand Katoen Natie, en assurera ensuite l’exploitation et la maintenance durant 20 ans.

L’usine devrait être totalement opérationnelle d’ici août 2022. Chaque année, environ 150.000 tonnes de déchets ménagers provenant des villes d’Aberdeen, d’Aberdeenshire et de Moray y seront traitées. L’Ecosse a prévu d’interdire, d’ici 2021, le déversement de déchets ménagers en décharge.

"Le projet NESS est un bel exemple de l’économie circulaire dans la mesure où il propose la conversion de déchets non recyclables en une énergie durable et économe", s’est enthousiasmé Paul De Bruycker, le CEO d’Indaver. Concrètement, "nous allons récupérer et valoriser un maximum de matériaux et d’énergie à partir des déchets", c’est-à-dire les transformer en électricité et en chaleur.

La centrale sera érigée sur un terrain qui avait servi précédemment pour le stockage de gaz. Elle produira non seulement de l’électricité pour alimenter le réseau national d’électricité, mais aussi de la chaleur qui sera destinée aux habitations et aux industries des environs. Indaver s’attend à créer, sur le site, environ 40 emplois à temps plein.