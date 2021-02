Indemnités Nethys: des personnalités politiques au courant?

Les noms de quatre personnalités politiques liégeoises sont citées dans un rapport du comité de rémunération de Nethys datant de juin 2020, révèle Le Vif ce jeudi. Deux représentants du PS, Jean-Claude Marcourt et Jean-Pierre Hupkens , ains que deux du MR, Daniel Bacquelaine et Pierre-Yves Jeholet , figurent en effet dans ce document, l'hebdomadaire y voyant la confirmation de l'existence de "mains invisibles" dans le dossier Nethys.

Le 4 juin 2020, les anciens dirigeants de Nethys, Pierre Meyers, François Fornieri et Jacques Tison, couchent sur papier les noms de ces quatre "mains invisibles" dans un rapport du comité de rémunération (CNR) relatif aux "indemnités versées aux membres du comité de direction" . Selon ce document, deux réunions se sont tenues en présence de ces quatre personnalités , les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019 à Liège.

Le sort du management "abordé"

Le document précise que "les processus de privatisation des activités concurrentielles ont été abordés et confirmés". Autrement dit, un an et demi après la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire Publifin, qui réclamait la cession des activités concurrentielles de Nethys, le point a été fait pour accélérer la cadence, écrit Le Vif.