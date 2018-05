Jacques Crahay nouveau président de l'UWE

Outre l'activité, Jacque Crahay a aussi réinventé la gouvernance de sa société . Fini la hiérarchie décisionnelle, désormais Cosucra fonctionne sur base de gestion collective et participative . Il aime par exemple raconter que désormais, il n'y a plus "un manager de l'innovation, mais 250 innovateurs." L'entreprise emploie en effet plus de 300 personnes pour un chiffre d'affaires proche des 100 millions d'euros. Ses produits se retrouvent aussi dans 45 pays.

"Chef d’entreprise performant, innovant et humain, il incarne à merveille l’entrepreneuriat wallon soucieux de construire le futur avec enthousiasme, courage et détermination," indique Yves Prete. "Sa grande connaissance des Pôles de compétitivité et du monde social, politique et économique wallon seront de grands atouts pour présider l’UWE et mener ses actions en vue de poursuivre le redressement économique de notre Région."