"Je ne suis jamais reparti de Hong Kong sans idée" (Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice-Watch)

"J e n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait à partir d’une autre ville que Hong Kong, à cause de son énergie, de la liberté et de la facilité d’entreprendre. Hong Kong est une ville cosmopolite et toutes les marques s’y trouvent. Si une marque veut savoir si elle a des chances de devenir internationale, Hong Kong est un passage obligé." Pour Jean-Pierre Lutgen, CEO d’Ice-Watch, les choses sont claires: "Ice-Watch est lié à Hong Kong, tout comme moi."

La première fois qu’il débarque à Hong Kong, vers 1992, Jean-Pierre Lutgen n’a pas trente ans, il ne parle pas un mot d’anglais. Sa femme est du voyage, elle lui servira d’interprète. À l’époque, la société du Bastognard s’appelle encore "Tonton Lulu" et notre homme est actif dans la vente de gadgets publicitaires pour les sociétés. "Internet n’existait pas encore, on passait nos commandes par fax et nous allions à Hong Kong pour voir nos fournisseurs", explique Jean-Pierre Lutgen, qui se souvient de sa première impression en atterrissant à Hong Kong: l’odeur et la chaleur. "Il y a une odeur particulière à Hong Kong, mais je la sens moins aujourd’hui, même si elle est toujours là."