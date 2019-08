"Je suis tombé amoureux de Yangon" (Pascal Gerken)

L’Echo vous emmène cet été à la découverte de villes du monde entier à travers les yeux de dirigeant(e) s d’entreprises en vue. Aujourd’hui, Yangon par Pascal Gerken.

Le voyage, Pascal Gerken connaît. Que ce soit pour l’entreprise familiale (Gerken, groupe spécialisé dans le carbone et le graphite, NDLR) ou pour la Young Presidents Organization (YPO), un réseau de CEOs dont il était le président mondial pendant un an, il est un peu tout le temps entre deux avions, deux pays.

Mais il y en a un qui occupe une place spéciale dans sa vie: la Birmanie (Myanmar). "Je suis mordu de ce pays. Ça ne s’explique pas, c’est comme ça." Il l’aime au point d’y passer au minimum dix jours par mois.

"À partir des années 2000, quand notre entreprise a commencé à exporter de façon importante en Asie du Sud-Est et en Chine, j’ai passé du temps en Birmanie. Je me suis pris de passion pour ce pays où je me sens voyageur et pas touriste."

Il a fini par avoir envie d’y développer une activité. "L’économie birmane vit de l’agriculture et du riz en particulier, du pétrole et du gaz, du teck, du jade et du rubis. En revanche, le développement du tourisme y reste faible, le potentiel est largement inexploité. Il y a environ deux millions de touristes occidentaux par an en Birmanie, alors que le patrimoine est certainement équivalent à celui de la Thaïlande où les touristes se comptent en dizaines de millions…"

Les lieux préférés L’atmosphère: "Yangon est restée dans son jus. Ses odeurs, ses petits commerces, le cachet de ses vieilles résidences britanniques, ses moines qui font l’aumône le matin, ses arbres qui poussent sur les façades, ses coupures de courant permanentes et, par-dessus tout, la gentillesse de ses habitants." Ce qu’il aime La pagode Shwedagon: "Un lieu d’une sérénité, d’une spiritualité exceptionnelles. Y monter dans la lumière de début ou de fin de journée, même quand on l’a déjà fait 25 fois, c’est magique." Les rives de l’Irrawaddy: "Prenez la malle depuis le vieux Yangon, traversez le fleuve et vous passez de la ville à la campagne." Ce qu’il aime moins Le trafic: "En dix ans, le trafic automobile a explosé. La grande difficulté, comme dans beaucoup de grandes villes asiatiques, c’est le développement très rapide sans véritable plan urbanistique."

C’est en posant ce constat, "et aussi pour être sûr d’y revenir souvent", que Pascal Gerken a décidé d’investir dans le tourisme en Birmanie. Il est en train de monter un fonds (objectif: 100 millions d’euros) "dédié à l’hospitalité. Nous allons développer des résidences haut de gamme et durables sur des sites d’exception, en partenariat avec les communautés locales. Le premier projet démarre à Ngapali, dans l’État Rakhine sur la côte au nord-ouest de Yangon. On a aussi deux autres projets dans les terres, un à Bagan et un autre sur le lac Inle. Ce sera pour plus tard."

À ce stade, une cinquantaine de personnes sont au travail à Ngapali et une école a été construite. "120 étudiants apprennent l’anglais et les métiers de l’hospitalité. C’est le tout début mais, à terme, ce seront 4.000 à 5.000 personnes en activité."

Il adore l’atmosphère de Yangon (anciennement Rangoon), la capitale historique du pays (en 2005, la junte militaire a fait de la Naypyidaw, 300 km plus au nord, la nouvelle capitale). "Yangon est une ville qui est restée dans son jus. Entre les anciennes demeures coloniales britanniques et les pagodes, c’est une ambiance unique dont je ne me lasse pas. Certains bâtiments coloniaux sont rénovés à grands frais et deviennent des hôtels de luxe, d’autres sont mangés par les arbres qui poussent en façade et abritent autant de familles qu’ils ont de pièces. Je suis tombé amoureux du charme fou de cette ville."

Yangon n’est pas pour autant facile à vivre, enchaîne Pascal Gerken. "Outre la mousson, qui est longue et dure, il y a beaucoup de pauvreté et peu de classe moyenne. Le développement immobilier explose depuis quelques années. On y construit beaucoup, bien qu’il n’y ait pas d’acheteur. Cela devient problématique."

Autre trait distinctif selon l’entrepreneur, "à Yangon les communautés bouddhiste, hindoue et musulmane vivent dans une certaine harmonie. C’est contraire à l’image actuelle de la Birmanie mais c’est un fait."

"Pays compliqué"

On n’en dira pas autant de la région où Pascal Gerken investit, l’État Rakhine, fui par des centaines de milliers de Rohingyas, la minorité apatride musulmane que l’armée birmane a violemment réprimée sans opposition de la part de la dirigeante et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Comment vit-il ce drame?

"Vous savez, la Birmanie n’a pas besoin de leçons de morale de l’Europe. Ce dont elle a besoin, c’est de développement économique."

"La Lady fait face à des défis immenses. C’est une politicienne qui doit faire des concessions, naviguer avec l’armée pour garder le cap et gérer le pays vers la transition. Il faut voir cela aussi et pas seulement les critiques à son encontre."

Pascal Gerken insiste. "Les seules personnes qui ont une opinion claire et précise sur la Birmanie sont celles qui n’y ont jamais mis un pied. Attention, je ne dis pas que la Birmanie est un modèle de démocratie, loin de là. Bien entendu, la réaction de l’armée face aux Rohingyas a été disproportionnée et inacceptable. Mais je dis que les difficultés sont venues des deux communautés. Et surtout, je dis que le fond du problème s’appelle pauvreté et manque d’éducation. C’est cela qui attise les conflits ethniques et religieux. Il y a donc une solution: le jour où elles auront du boulot et des enfants à l’école, ces communautés s’entendront."