Johan Thijs dans le top 10 des "meilleurs PDG"

Le CEO de KBC est considéré comme un des meilleurs PDG du monde selon le Harvard Business Review. On retrouve également dans le top 100 Jef Colruyt et Mark Grynberg.

À noter également le recul sensible de Carlos Brito, CEO d’AB InBev. Il passe de la 13e à la 33e place. Dans l’ensemble, on note par ailleurs une certaine stabilité du classement, avec 70 PDG sur 100 qui restent classés.

Pour établir son classement, la Harvard Business Review ne prend en compte que des CEO en fonction depuis au moins deux ans et n’ayant pas été arrêtés ou condamnés. Elle se base sur des critères financiers et sur les performances environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise. Celle-ci doit en outre faire partie du S&P Global 1200 qui couvre 70% des capitalisations boursières mondiales.