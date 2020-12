John-Alexander Bogaerts (B19) va mener des missions économiques au Congo

John-Alexander Bogaerts au Congo. Et ce n'est pas le titre d'une bande dessinée. Le trépidant CEO du cercle d'affaires B19 a mis la période du coronavirus à profit pour s'accorder un temps de réflexion . Et c'est à l'issue de ce rare moment de calme qu'il a décidé de créer les " B19 Business trips ", une formule qui, à terme, devrait emmener une trentaine d'entrepreneurs membres du club en mission économique au Congo .

Pas question cependant de se substituer aux traditionnelles missions économiques menées par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers ( Awex ) et présidées par la princesse Astrid qui emmènent dans leurs sillages un aréopage d'entrepreneurs dans des pays du monde entier. Ce que cherche à faire le CEO du B19, c'est mettre en avant les membres de son réseau , souvent des responsables de PME pour qui ce genre de "mission mastodonte" est souvent inaccessible.

De retour du Congo

Accompagné de son frère David-Ian, John-Alexander a également visité une école de codage installée dans les locaux de Texaf à Kinshasa (unique société cotée en bourse au Congo et actives principalement dans les domaines de l'immobilier et le digital). Sur place, il a participé à une après-midi business sur le fleuve Congo en compagnie d'une vingtaine d'entrepreneurs. Revenu ravi de ce voyage et conquis par "l'accueil royal" reçu sur place, John-Alexander Bogaerts souhaite y emmener une première mission économique dès le mois de mars. Et, idéalement, il aimerait pouvoir accueillir une mission congolaise en retour dans le courant de l'automne.