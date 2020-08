Jusqu'à 70% de faillites en plus?

Le groupe KBC évalue ainsi les réductions de valeur sur son portefeuille de crédits à un montant qui se situe entre 800 millions et 1,6 milliard d'euros . ING Belgique et Belfius, des enseignes qui disposent d'une part de marché moindre que KBC, ont quant à elles constitué des provisions supplémentaires de respectivement 338 et 393 millions d'euros pour faire face à la crise.

Chiffres trompeurs

"Si l'on regarde les statistiques, on pourrait penser qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais c'est un constat trompeur", estime Christine Mattheeuws. Selon les calculs de l'organisation, il y a aura quelque 16.600 faillites prononcées entre le troisième trimestre de cette année et celui de l'an prochain. En temps "normal", on dénombre un peu plus de 10.000 dépôts de bilan par an en Belgique.