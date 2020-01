Kazidomi lève (encore) plus d'un million d'euros

La start-up vient de boucler un nouveau tour de table, déjà le troisième depuis sa création. L’ambition? Agrandir l’équipe, renforcer la présence en France et développer des produits sous la marque Kazidomi.

Les levées de fonds commencent doucement à devenir une tradition annuelle chez Kazidomi. La start-up belge, spécialisée dans la vente en ligne de produits sains, vient de clôturer sa troisième levée de fonds en autant d’années . Après 450.000 euros injectés en 2018, un million en 2019, c’est désormais un peu plus d’un million d’euros supplémentaire qui a été levé par l’entreprise bruxelloise.

Pour ce nouveau tour de table, l’entreprise a pu compter sur ses investisseurs historiques. Depuis sa création, la société s’est plutôt bien entourée. On retrouve notamment dans les investisseurs François Blondel (KitoZyme), Olivier Coune (président du CA de Pierre Marcolini), Benoit Coenraets (Dynaco) ou encore Eric Everard (Easyfairs), l’oncle d’Emma Everard, la cofondatrice de Kazidomi.

En un an, le chiffre d’affaires de Kazidomi a triplé, passant de 1,3 million à un peu moins de 4 millions d’euros.

De 25 travailleurs à 40 en 2020

L’injection d’argent frais sera utile pour trois aspects. "Nous allons continuer à agrandir l’équipe. Nous sommes actuellement 25. Nous devrions être une quarantaine pour la fin de l’année. La levée permettra aussi de poursuivre notre croissance en France, qui est notre marché le plus important. Nous y effectuons les ¾ de note chiffre d’affaires", explique le cofondateur de Kazidomi. Depuis quelques mois, l’entreprise y a ouvert son premier bureau, au sein du prestigieux incubateur Station F, à Paris. La levée permettra enfin à Kazidomi de développer ses propres marques, une nouvelle activité pour le groupe. "Nous travaillons depuis peu directement avec des producteurs pour quelques produits phares. Cela nous permet d’éviter les intermédiaires et ainsi réduire les coûts. C’est toutefois une stratégie que l’on met en place uniquement pour les produits les plus simples, où il y a très peu de différenciation sur le marché", explique encore le fondateur.