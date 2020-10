Kenzo, le lucratif héritage d'un acteur pourtant de niche

De quoi se poser la question du bilan d'une vie pas ordinaire. Quel héritage laisse derrière lui celui qui avait quitté, dans les années 1960, sa ville d'Himeji (près d'Osaka et Kyoto) pour vivre sa passion de la mode, quitte à devoir se battre dix ans pour enfin s'offrir une première boutique et un premier défilé?

Métissage

Principalement un métissage véritable, où la diversité est embrassée dans tout ce qu'elle offre comme richesse , le créateur empruntant sans crainte des chandails aux Slaves, des boubous à l'Afrique, des robes de maharani,… et ce, après avoir dessiné ses premières créations sur la base du kimono traditionnel japonais.

Et c'était là tout le génie. Car c'est justement cette patte, caractérisée par le mélange des imprimés, l'harmonie des couleurs et une créativité exubérante, et une inclusivité, qui a permis à la marque de traverser les décennies. Lui offrant aujourd'hui une place de choix dans le monde du streetwear de luxe par exemple, où le côté japonisant de la fameuse tête de tigre de la griffe est particulièrement apprécié des fashionistas.