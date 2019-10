L'ISI perd son litige fiscal contre Unilin (Quick-Step)

La cour d'appel de Gand a à nouveau acquitté, le fabricant de sols et de parquets Unilin (Quick-Step). La société était poursuivie par l'Inspection spéciale des impôts (ISI) pour évasion fiscale à hauteur de plus d'un demi-milliard d'euros. Mais, comme en première instance, le tribunal a donné raison à l'entreprise flamande.

Le litige porte sur u ne structure juridique encaissant, par l'Irlande et le Luxembourg, les royalties du procédé Uniclic que cette société a développé. Ce système à cliquet permet de placer des revêtements stratifiés sans colle. Selon l'ISI, il s'agit d'une structure artificielle ayant servi pendant des années à éluder les impôts sur les bénéfices générés.

Les bilans annuels d'Unilin montrent que le groupe a reçu six nouvelles réclamations d'impôts de l'ISI pour les années comptables de 2013 à 2018, après d'autres demandes fiscales entre 2006 et 2012. Au total, les impôts et amendes réclamés par l'ISI s'élevaient à 547,361 millions d'euros.