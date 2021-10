L'Inde, nouvel Eldorado des grandes familles belges?

Fin connaisseur du tissu local, Nicholas Cator décortique pour l'Echo l'appétit croissant de nos investisseurs pour le deuxième pays le plus peuplé au monde.

Sofina , Verlinvest, Venturi, AvH , Kharis, Abacus… le nombre d’investisseurs belges actifs en Inde ne cesse d’augmenter. Alors, pour ce qui est du holding de la famille Boël, l'explication est simple. Et tient à la rencontre avec le géant Sequoia qui lui a ouvert les portes de la Silicon Valley dans les années 1990 déjà et, dans la foulée, de Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram ou encore WhatsApp. "Le premier à comprendre le changement intervenu dans les années 2000 à l’époque où 95% du capital-risque mondial était à San Francisco/Palo Alto", dixit Harold Boël, il a alors ouvert une franchise en Asie et embarqué le belge avec lui. Voilà tout.

Bien, mais quid des autres? Qu'est-ce qui a amené si loin de chez nous, respectivement, le véhicule d'investissement des Spoelberch, qui comptent parmi les familles actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev, le holding anversois (Delen, Mediahuis, OncoDNA, Sipef, Nextensa, Deme, CFE…), le fonds spécialiste de la restauration rapide (Quick, Burger King…) et, enfin, la société d'investissement des familles Hannecart et Vande Vyvere (Matexi)?

Lire aussi Quick ne redeviendra pas entièrement belge

Nous avons posé la question à Nicholas Cator, de passage à Bruxelles. Et pour cause, l'homme est a été le Monsieur Asie de Verlinvest une dizaine d'années durant, avant de lancer sur place son propre fonds de capital-risque bientôt amené à compter quelque 150 millions de dollars de capitaux.

Comment peut-on expliquer cet appétit?

On pourrait épiloguer longuement sur les paramètres macroéconomiques du deuxième pays le plus peuplé au monde – avec une population très jeune –, présentant pourtant un retard sur la courbe de développement par rapport à la Chine avec un PIB par habitant de 1.900$ versus 10.500$, d'après les chiffres de la Banque mondiale.

"L'Inde bénéficie d'un mouvement de retrait de capitaux de Chine." Nicholas Cator Fondateur de Venturi Partners

Mais, et c'est là un élément neuf, l'Inde bénéficie d'un mouvement de retrait de capitaux de l'Empire du Milieu, lié, d'une part, au tour de vis de Xi Jing Ping en matière de contrôle des géants du net notamment - Alibaba, Tencent, Didi... la liste commence à être longue - et, d'autre part, à la situation de tensions croissantes avec les États-Unis - soient-ils Démocrates ou Républicains.

Lire aussi Cette Chine qui fait peur aux investisseurs

Sans même parler de la question de l'immobilier, qui pèse une trentaine de pour-cents du PIB et pourrait causer des problèmes dans les années à venir, les effets en sont aujourd'hui palpables du côté des investisseurs. Et profitent à l'Inde, avec un plus haut historique enregistré encore la semaine dernière à la Bourse de Bombay par exemple.

Ce qui se fait aussi sentir sur le non-coté?

En effet. Et ce, parce que la performance des fonds s'améliore dans le pays, mais aussi et surtout parce que le marché atteint une certaine maturité.

"Le marché indien a atteint une certaine maturité désormais." Nicholas Cator Fondateur de Venturi Partners

C'est-à-dire?

Là où, auparavant, peu d'exits (reventes, NDLR) étaient à dénombrer - ce qui a longtemps été un souci pour beaucoup d'investisseurs -, on commence à présent à voir une inversion de la tendance avec, récemment, des opérations autour de Zomato ou Burger King India. Cela permet de répondre à la crainte qui existait côté investisseurs, à savoir comment récupérer son argent.

Comment cela se traduit-il concrètement?

Comme en Europe et aux États-Unis, on constate aujourd'hui beaucoup de transactions secondaires, à savoir des rachats d'actifs par des fonds de private equity plus importants à des plus petits. Ensuite, les géants de l'internet locaux à la Byju's (dont Verlinvest et Sofina sont actionnaires, NDLR) et Flipkart (ex-participation de Sofina, NDLR) achètent eux-mêmes énormément de sociétés. Et, enfin, on assiste à une émergence d'IPO, ce qui donne une vraie crédibilité aux processus de sortie de sociétés.

Vous parlez de crédibilité, de maturité… pourquoi? Ce n'était pas le cas auparavant?

"L'opacité d'antan a désormais fait place à une nouvelle vague d'entrepreneuriat plus transparent." Nicholas Cator Fondateur de Venturi Partners

Pas mal d'investisseurs ont perdu beaucoup d'argent en Inde, du fait qu'ils ont investi dans des groupes familiaux où la gouvernance était très hasardeuse… Je dis "était" parce que là aussi, c'est en train de changer. L'opacité a fait place à une nouvelle vague d'entrepreneuriat plus transparent, portée par des jeunes extrêmement bien formés. On constate désormais bien souvent qu'à la différence du passé, ces jeunes ont investi l'entièreté de ce qu'ils ont dans leur société. Et donc n'ont pour seul intérêt que de connaître un exit réussi. Or, quelle en est la formule? Simple: bien s'entendre avec ses actionnaires, avoir une bonne gouvernance, présenter des comptes nickels, et ne rien faire de "gris". Il y a donc un alignement d'intérêts entre fondateur et investisseurs.

C'est ce que Verlinvest a senti venir, il y a dix ans déjà?

De leur côté, il s'est agi avant tout d'une réflexion stratégique pour ses actionnaires qui voyaient 100% de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) d'AB InBev venir d'Amérique - du nord, du sud et centrale -, d'Europe et de Chine. Mais rien d'Afrique ou d'Inde.

Pour diverses raisons rendant tout déploiement en Afrique complexe, notamment le morcellement du territoire en de nombreux pays très différents, leur choix s'est alors porté sur l'Inde comme prochain défi. En effet, tout le monde y parle la même langue - l'anglais -, le droit y est inspiré du droit anglais, le gouvernement y est fédéral, et un réseau de relations peut vous ouvrir les portes à travers tout le pays, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce qui facilite les choses.

Verlinvest boy Fort de premiers pas professionnels dans la finance à Londres et à New York, après des études en économie (UCLouvain), Nicholas Cator s'est vu ouvrir les portes de Verlinvest en 2006. Et par la même occasion de certaines de ses participations telles que le leader européen de l'extraction de la pierre bleue Carrières du Hainaut ou le géant des maisons de repos Armonea, où il occupera diverses fonctions. C'est à cette époque qu'il fait la rencontre de celui qui deviendra son mentor, un certain Frédéric de Mévius alors président et actionnaire minoritaire du véhicule belge d'investissement aux multiples tentacules au vu de sa présence en Europe et aux États-Unis, dans des secteurs allant de l’alimentation et des boissons à l'e-commerce. Mais un tournant intervient rapidement: le conseil d'administration décide en 2009 de mettre le cap sur l'Inde où les Boël ont déjà leurs habitudes depuis quelques années. D'abord en s'associant au fonds Everstone Capital Partners, puis en y allant en solo. Nicholas Cator est alors appelé pour accompagner ce développement stratégique, et en conséquence sera régulièrement envoyé sur place pour réaliser l'état des lieux (dit "due diligence") préalable à la conclusion de toute transaction. De cette période, il retirera un amour de l'Asie au sens large, de même que de nombreux liens d'amitié avec des locaux. Et c'est tant mieux car, quelques années plus tard, un virage serré se présente: les Spoelberch se retrouvent seuls à bord de Verlinvest après le rachat des 10% détenus par Frédéric de Mévius. Le lendemain ou presque, Nicholas Cator remet sa démission. Mais pour mieux retrouver, en réalité, l'homme d'affaires. Les deux hommes se côtoient en effet professionnellement dans Venturi Partners, du nom de ce fonds de capital-risque de 100 millions de dollars à ce jour et destiné aux marques en croissance de la grande consommation en Inde et en Asie du Sud-Est. Parmi ses investisseurs, l'on peut citer notamment Ackermans & van Haaren et le véhicule d'investissement de la famille Peugeot, Peugeot Invest. Basé à Singapour, Venturi compte une seule participation à son actif, réalisée en septembre dernier du côté de la plateforme de design d'intérieur et de rénovation Livspace, où l'on retrouve aussi les belges Kharis Capital et Abacus. L'objectif est désormais d'accélérer la marche. Tout en levant encore une tranche de 50 millions d'ici juin prochain. En ce sens, "Nick", de son surnom, parcourt actuellement le monde. De Bruxelles, où on le rencontre, à Paris, en passant par Londres puis l'Allemagne avant un retour en Asie.