L'acquisition du groupe Webhelp par GBL est signée

GBL , qui avait annoncé le 9 juillet être entré en négociations exclusives pour l'acquisition du groupe Webhelp, a signé.

Le holding des familles Frère et Desmarais met ainsi la main sur un groupe français qui se présente comme l'un des leaders mondiaux de "l'expérience client et de l'externalisation des processus métiers". Ce dernier assure la distribution, le marketing ou le traitement des paiements de ses clients via des centres d'appels, mais aussi des services de traitement d'e-mails ou d'assistance par chat. Ses services vont de l'accueil téléphonique à la vente en passant par le recouvrement de créances ou la modération de sites internet. Il compte 50.000 collaborateurs répartis dans 35 pays, dont près de 10.000 au Maroc.

De ce leader européen qui a connu une forte croissance - il a doublé de taille depuis l'entrée de KKR au capital en 2015 -, GBL entend faire un leader mondial, avec pour priorité un développement aux Etats-Unis.

Frédéric Jousset et Olivier Duha, les co-fondateurs du groupe, conserveront leur rôle de présidents exécutifs.

GBL prévoit une réalisation de l'acquisition au quatrième trimestre 2019.

Cette opération confirme la volonté affichée par GBL de renforcer sa présence dans des actifs non cotés. Webhelp, qui vise 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, sera le plus gros investissement jamais réalisé par le holding dans une société non cotée.