L'actionnaire perd ses privilèges dans le coeur des CEO américains

Ils sont plus de 180 patrons de multinationales américaines à délivrer un message pour le moins surprenant. Les CEO d'Amazon, Apple, Coca-Cola, General Motor, Goldman Sach, Procter & Gamble, etc. affirment dorénavant ne plus donner la priorité à l'actionnaire.

©"Statement on the Purpose of a Corporation" publié dans le Business Rountable

Le message, "Statement on the Purpose of a Corporation", a été diffusé lundi soir par Business Roundtable, un club d'entrepreneurs représentant un chiffre d'affaires combiné de plus de 7.000 milliards de dollars pour 300 milliards de dividendes octroyés. Ce message consiste en une sorte de philosophie à suivre pour un autre capitalisme.