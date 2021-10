L'agritech Biotalys soutenue par la fondation Gates

L'agritech gantoise Biotalys BTLS8,36% annonce avoir reçu une subvention pluriannuelle de la Fondation Bill & Melinda Gates . Un financement de 5,14 millions d'euros , en versements non remboursables, qui servira à développer de nouveaux biocontrôles antifongiques destinés aux petits agriculteurs.

Le projet, prévu sur quatre ans, se concentre sur l'utilisation de la plateforme technologique AGROBODY Foundry de Biotalys pour découvrir de nouveaux biofongicides à base de protéines capables de contrôler le Cercospora canescens. Derrière ce terme scientifique: l'agent causal de la maladie des taches foliaires , une importante maladie dévastatrice du niébé et autres légumineuses.

Proposer des solutions innovantes

Ce sont des "cultures de subsistance importantes pour des millions de petits agriculteurs dans le monde. (...) En proposant à ces producteurs des moyens innovants et abordables pour protéger le rendement et la qualité de leurs cultures, sans nuire à leur terre et à leur santé, nous offrons un avantage tant économique que social qui ne peut être obtenu avec les pesticides chimiques actuels", s'est félicité le CEO de Biotalys, Patrice Sellès, dans un communiqué.