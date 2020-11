"L'arrêt des festivals a vu notre chiffre chuter d'un tiers"

Une diversification salvatrice . En effet, pour ne prendre que la catégorie musique de son catalogue, pour laquelle elle dispose de contrats d'exclusivité avec des festivals de renom tels que Tomorrowland, Dour et Pukkelpop, "on a perdu un tiers environ de notre chiffre d'affaires avec l'arrêt de l'événementiel", évoque Jonathan Ketelaers, CEO.

Un son de cloche aussi entendu du côté des produits dits "estivaux", "où tout s'est écroulé". Logique, après tout, les piscines sont fermées, et les gens ne peuvent plus voyager comme par le passé.

Pour autant, d'autres produits rattrapent la sauce. Comme la boule Quies - appelée de la sorte par métonymie du nom du leader français, désormais détrôné en Belgique par Tihon & Cie. "On sent que les gens, au vu de la situation, ont plus envie que jamais de se protéger des nuisances extérieures afin d'augmenter la qualité de leur sommeil", souligne le patron

De même, un autre produit présente désormais un gros potentiel, au vu de l'obligation de télétravail qui prévaut dans le pays quand c'est possible, à savoir les mousses "concentration". "On a lancé ce produit pour les blocus, mais là, on sent qu'il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau."