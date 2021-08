L'arrivée du Belgica II à Gand retardée par un privé déçu

Car l'appel d'offres lancé par l'État belge pour la gestion et l'exploitation du nouvel esquif a donné lieu à contestation devant le Conseil d'État . Un consortium d'entreprises candidat a vu sa proposition qualifiée d 'irrégulière, et n'a, dès lors, pas pu entrer en ligne de compte. Il a porté l'affaire en extrême urgence devant le Conseil d'État, qui a partiellement reconnu ses arguments en décrétant la suspension ... de la décision ayant conclu à son irrégularité. Le Conseil a toutefois rejeté la demande du consortium de mesures provisoires pour empêcher la procédure de se poursuivre sans lui. Le candidat classé premier par la Commission d'évaluation pourra tout de même être désigné, mais pas suffisamment rapidement pour maintenir le calendrier initial.

Le consortium évincé est composé de deux sociétés françaises, CNN-MCO, active entre autres dans la gestion et l'entretien de navires, et la Compagnie Maritime Nantaise (armateur et gestionnaire de bateaux). Il faisait partie de la liste des trois candidats présélectionnés, avec le groupe français Genavir, qui pilote la flotte océanographique française, et la filiale belge du groupe britannique de services publics Serco, spécialisée, entre autres, dans la maintenance de navires militaires. Au sprint final, CNN-MCO a été éliminée pour irrégularité, tandis que Genavir a été classée première par la Commission d'évaluation.