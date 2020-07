L'artisan d'une énième réinvention de Kodak...

2012 Président-directeur général chez Vivial, société privée de technologie, de marketing et de communication

2002-2004 Président et CEO chez Teligent, spécialisée dans les services de communication

Kodak Pharmaceuticals

Si ce changement de cap de l'entreprise peut sembler étrange à première vue, il faut comprendre qu'il y a une pandémie mondiale en jeu. Le gouvernement américain a décidé de mobiliser le secteur privé industriel avec son "Defense Production Act" et a débloqué un fonds de 765 millions de dollars pour soutenir la recherche pharmaceutique. Kodak est dans le coup et se voit attribuer la mission de produire jusqu'à 25% des principes actifs nécessaires à la préparation des médicaments génériques produits aux Etats-Unis pour combattre le coronavirus.

Un traitement du Covid-19?

On sait peu de chose sur James Continenza, alias Jim , à la fois CEO et président du conseil d'administration du groupe. Mais une chose est sûre, il est en train de faire un pari fou : faire de Kodak une société innovante dans le secteur pharmaceutique . Le challenge qui l'attend? Accélérer la production de médicaments en pénurie ou considérés comme critiques pour traiter le Covid-19 , y compris l' hydroxychloroquine , le médicament antipaludique vanté par le président Donald Trump.

Kodak a gagné jusqu'à 655% ce mercredi, après avoir déjà fortement progressé la veille. Plus de 110 millions d'actions échangées, soit plus de 23 fois son volume habituel.

Fou, Jim Continenza ne l'est pas, loin de là. Cet homme d'affaires de 56 ans, qui a été à la tête de près de 21 entreprises, sait de quoi il parle. Son choix est d'ailleurs salué par les investisseurs. En deux jours, la valeur de l'action de Kodak a plus que quintuplé à Wall Street.

Quand votre bateau fait naufrage, il faut savoir changer d'embarcation. C'est le mot d'ordre de Jim Continenza . Il se disait optimiste pour Kodak quand il succède à Jeffrey J. Clarke au poste de CEO en février 2019 et décide aujourd'hui de tenter le tout pour le tout pour sauver la marque . Kodak n'a plus rien à perdre, alors autant se pencher sur un marché qui cartonne.

Jim Continenza est loin d'être inquiet de cette reconversion et affirme que sa compagnie saura "tirer parti de sa vaste infrastructure, de son expertise approfondie dans la fabrication de produits chimiques et de son héritage d'innovation et de qualité". En outre, l'activité devrait permettre la création de 360 emplois.