L'as des cartes et jeux de société Cartamundi sacré entreprise familiale de l'année

L'entreprise familiale campinoise qui produit des Monopoly aux cartes Pokémon remporte le Family Business Award 2020. Les Éditions Lannoo et Stadsbader étaient aussi nominées.

L'entreprise familiale campinoise Cartamundi a été élue mercredi soir "Entreprise familiale de l’année". Et ce, dans le cadre du Family Business Award of Excellence, organisé par EY en partenariat avec L’Echo/De Tijd, BNP Paribas Fortis, Guberna et FBN Belgium. Elle succède au brasseur Duvel Moortgat.