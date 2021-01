L'assureur de la Brafa entre dans la cour des grands en France

Objectif? Devenir un acteur de référence au niveau européen , en se donnant les moyens d'accompagner les clients là où ils sont, sans plus avoir à se limiter aux frontières du plat pays. "En clair, on a cherché à développer une approche transnationale", résume Eric Hemeleers, administrateur délégué du courtier dédié au monde de l'art .

L'entreprise belge aux 15 employés, présente à Bruxelles, Anvers, Genève, Monaco et Paris, pourra désormais compter sur l'expertise d'une soixantaine d'employés, répartis entre Lyon et Marseille, en plus de la capitale hexagonale. De même, d'intéressantes synergies métiers sont aussi à prévoir. En effet, là où Eeckman est surtout réputé pour son approche des risques liés à l'art, PatrimOne est lui surtout connu pour un approche plutôt orientée family office et entreprises.