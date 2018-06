L'éditeur de Tremplin, Dauphin et autres dégraisse

D’après nos sources, Averbode Erasme s’apprête à se séparer de six collaborateurs . L’information nous a été confirmée par l’éditeur de livres et de revues scolaires.

Ce dernier secteur évolue de plus en plus vers le numérique, d’où la nécessité pour l’entreprise de s’adapter. L’opération en cours n’est donc pas liée à l’évolution de ses résultats, assure-t-elle. L’an dernier, Averbode Erasme a vu ses ventes passer de 9 à 9,3 millions d’euros mais affichait une perte de 150.000 euros résultant de la prise en charge des factures échues et des impayés au 31 décembre 2017 du compte client de sa filiale française Sedrap, peut-on lire dans son rapport de gestion. L’entreprise note que ses perspectives sont positives grâce à de nouvelles collections et de nouveaux titres et que sa situation financière est saine.