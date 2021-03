L'empire de la famille Frère se scinde en deux

Frère-Bourgeois, le holding de tête de la famille Frère aux 5,5 milliards d'euros d'actifs, vient d'être scindé. Dans une logique de simplification, entend-on du côté de Gerpinnes.

Depuis novembre dernier, cela s'agite fortement du côté de la rue de la Blanche Borne, où se niche le QG de la famille frère. Les créations de sociétés s'enchaînent et se bousculent en coulisse. Une grande réorganisation patrimoniale semble avoir été initiée par les héritiers de feu Albert Frère, décédé fin 2018.

Cette semaine, un point d'orgue est à noter. Frère-Bourgeois, le holding de tête de la famille aux 5,5 milliards d'euros d'actifs nets, vient d'être scindé, a-t-on appris à bonne source. Dans une logique de simplification, entend-on en tout et pour tout. Personne dans l'entourage des Frère n'a souhaité s'exprimer sur le sujet.

Pourtant, le développement intrigue. En effet, il acte une distinction nouvelle entre les différentes structures de contrôle de la famille. Et ce, au moyen de la création de deux sociétés distinctes que sont FG Bros d'une part et Frère-Bourgeois Holding d'autre part.

Suite à l'opération, la première entité, hérite par exemple de l'immobilière Prifast, quand la seconde hérite notamment du Haras de la Bierlaire. Mais le partage est plus profond. Et touche en réalité surtout aux trois piliers de l'empire Frère que sont la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) et, enfin, la Financière de la Sambre (FdlS). Les participations de la famille Frère dans lesdits piliers se voient désormais divisées à 50-50 entre FG Bros et Frère-Bourgeois Holding. Sans que l'objectif n'en transparaisse clairement à ce stade, tout comme pour ce qui adviendra des 0,4% détenus indirectement dans Total.

La CNP fut acquise par la famille Frère en 1988, avant d'être sortie de Bourse à la suite d'une offre publique d'achat (OPA) réalisée en 2011. La société se concentre sur des investissements à long terme au sein de sociétés européennes cotées et non cotées de taille moyenne. Elle présente un actif net total de près de deux milliards d'euros. On la retrouve à bord notamment du deuxième groupe de télévision hexagonal M6 (que son principal actionnaire, RTL Group, envisagerait aujourd'hui de vendre, NDLR), du spécialiste français des données satellitaires CLS, du fournisseur français de conseils en ingénierie aux entreprises industrielles Akka Technologies ou encore du domaine viticole Château Cheval Blanc aux côtés de l'homme d'affaires Bernard Arnault. La participation de la famille Frère est détenue dans CNP avec la société carolorégienne de participations (Carpar).

Lire aussi | OPA sur la CNP: 17 millions pour Samyn

GBL, de son côté, est l'une des plus importantes sociétés à portefeuille d'Europe, forte d'un actif net de quelque 16,9 milliards d'euros à fin octobre grâce à ses parts dans Adidas, SGS, Pernod Ricard, ou encore Lafarge Holcim – sans compter différents fonds d'investissement. Coté depuis plus de 60 ans, le holding est contrôlé conjointement via la SA Parjointco par les familles Frère et Desmarais (Power Corporation of Canada). Avec une nouveauté. En janvier dernier puisque la société Eagle Capital était créée afin d'y loger la participation détenue, via Frère-Bourgeois, par la famille Frère dans Parjointco. Ladite participation était alors évaluée à quelque 2,75 milliards d'euros.

Lire aussi | Feu vert à la simplification de la structure de contrôle de GBL